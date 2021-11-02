وزير البيئة الأردني: كلمة السيسي بقمة المناخ ركزت على ما تعانيه المنطقة والدول النامية

قال وزير البيئة الأردني معاوية الراديدة، إن الأردن يرتبط بعلاقات وثيقة تاريخية مع الشعب المصري منبعها العلاقة الخاصة التي تربط العاهل الأردني الملك عبد الله إبن حسين الهاشمي وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وأشاد في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، من مدينة جلاسكو بإسكتلندا، التي تحتضن قمة المناخ السادسة والعشرين "COP26"، بتجربة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: “كنا في أول زيارة لوفد أردني رسمي للعاصمة الإدارية الجديدة برفقة رئيس الوزراء الأردني ونظيره الدكتور مصطفى مدبولي وكانت تجربة رائدة وشيء مشرف".



واصل: “زرنا كافة مناحي المدنية المركز التجاري والثقافي والإداري ولمسنا تشابه في التطلع المصري الأردني"،

موضحاً أن التحدي المناخي وأزمة المناخ العالمية تمس كافة سكان الأرض لكن الدول النامية بوجه الخصوص خاصة أن المنطقة العربية تتعرض لصدمات التغير المناخي بما ينبأ أن المستقبل أكثر حرارة سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقياً، قائلاً: “ ستشهد المنطقة مزيد من التحديات”.



وشدد على أن التشابه بين التجربتين المصرية والأردنية تتشابهان في الطموح والأهداف، قائلاً: "تجربة العاصمة الإدارية تعكس التحول الحقيقي لمواجهة التغير المناخي حيث أنها مدينة صديقة للبيئة وخضراء".



وأشار إلى أن الأردن يواجه أزمة حادة بسبب التغيرات المناخية تتمثل في ندرة المياه مع تقلص الأمطار قائلاً : " في نفس الوقت المياه الجوفية تشهد هي الأخرى معاناه بسبب الكم والنوع.



وكشف أن أزمة المياه تتفاقم بسبب موجات اللاجئين قائلاً : "البحر الميت ـاثر بالتغير المناخي والاستغلال غير الصحيح للموارد المائية مما أدى لتفاقهم أزمة المياه بالأردن وبلوغها مرحلة حرجة".



وأوضح أن الأردن هي أكثر الدول في إعادة استخدام وتكرير المياه قائلاً : " نعيد تدوير المياه كأثر الدول في المنطقة لكننا نعاني في المقابل التصحر والجفاف وهي أزمة تضرب المنطقة بأكملها وشيء متشابه بين تحديات مصر والأردن ".



وتابع أن الدول العشرين الصناعية مسئولة بنسبة 80 % عن الانبعاثات الحرارية في المنطقة، قائلاً : “ نؤكد أن الذهول ستتحمل المسئولية والجميع يجب أن يضطلع بدوره لكن في مساهمات محددة وطنياً ونطلع لمضاعفاتها عبر الدعم الدولي ومساهمات الدول الأقوى اقتصاديا”، مشيداً بكلمة الرئيس السيسي عندما قال : نعلم ما يجب أن نقوم به لكن يجب على الدول المتقدمة الوفاء بالمطلوب".



