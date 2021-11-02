أخبار التوك شو | تعليق أحمد موسى على واقعة الإسماعيلية. مفاجأة تعديلات قانون المرور.. رقص عمرو أديب.. أموال المشروعات القومية

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بسمة وهبة تطالب الخطيب بإقالة موسيماني وتعيين هذا المدرب.. فيديو

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول، مؤكدةً أنه أسوأ مدرب في الدوري الممتاز منذ بدايته، وذلك خلال حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

عصام عبدالفتاح: إقامة مباراة الأهلي والزمالك بحكام مصريين يوفر العملة الصعبة.. فيديو

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه راضٍ عن أداء الحكام المصريين بنسبة 75%، لافتًا إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير للعمل بتقنية الـ VAR داخل الملاعب المصرية.

تعليق ناري من أحمد موسى على ذبح مواطن لآخر في الإسماعيلية

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على ذبح مواطن لأخر في محافظة الإسماعيلية: "أنا مصاب بحالة غريبة، ومش مصدق ما حدث وفي عز الظهر".



برلماني يكشف مفاجآت حول تعديلات قانون المرور.. فيديو

كشف النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون المرور.



عمرو أديب يرقص على أنغام النافورة في البوليفارد.. فيديو

قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة خاصة من مناطق موسم الرياض، لافتا إلى أنه سيقدم مشاهد حصرية لأول مرة لافتتاح البوليفار.



هيئة الاستعلامات: قناة الجزيرة لم تتقدم بطلب رسمي لعودة مراسليها لمصر

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر يوجد بها 120 ألف مسجون وتحتل الترتيب الـ207 عالميا في عدد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا، مفيدا أن هذه الأرقام منسوبة لمعهد دراسات الامن والعدالة وهو أحد المواقع المتخصصة البريطانية وتخصصه في السجون.



وكيل البرلمان يكشف تفاصيل قانون المرور الجديد.. فيديو

قال المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب إن أبرز التعديلات التي تمت على مشروع قانون المرور، أولا استحداث رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، حيث ظهرت بعض المركبات الجديدة مثل الاسكوتر بموتور وبعض المركبات الخفيفة التي أصبحت في تطور سريع.



من أين تأتي أموال المشروعات القومية؟.. متحدث الرئاسة يجيب

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن التمويل للمشروعات يأتي من الموارد المصرية ومن خلال استغلال كل المتاح من موارد، مضيفا : نسعى لاستغلال كل الفرص الممكنة لتحسين الاقتصاد المصري.



الملف الليبي.. الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء بريطانيا ومستشار النمسا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى إشادة من رئيس وزراء بريطانيا على جهود مصر الكبيرة في حل مشاكل المنطقة، مضيفا أن الرئيس السيسي أكد ضرورة استعادة أركان الدولة في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة.



لن أذيع الفيديو.. تامر أمين عن حادث الإسماعيلية: مشهد مرعب وفين الناس

علق الإعلامي تامر أمين، على حادث ذبح مواطن في الإسماعيلية بالشارع،قائلا :" الجاني فصل رأس المجني عليه وقام بإصابة 2 أخرين كانوا في الشارع ".



كان متوجها لإحضار الإفطار.. شقيق قتيل الإسماعيلية يروي تفاصيل الجريمة البشعة

روى حسن دياب شقيق المجني عليه أحمد دياب، تفاصيل واقعة ذبح شقيقه على يد أحد الأشخاص في محافظة الإسماعيلية، مؤكدا أنه يشعر بصدمة كبيرة من الواقعة.