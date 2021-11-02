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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يطلق النار على وجه صديقه ويدمر حياته والسبب غريب

قتل
قتل


أطلق فتى مراهق النار على وجه صبي يبلغ من العمر 15 عامًا ببندقية ذات ماسورة مزدوجة أثناء توجهه إلى مدرسته إيبسويتش في بريطانيا.

 

في أول يوم دراسة، كان الصبي ضحية منطقة «تالبوت لوميس» في بريطانيا يسير إلى المدرسة بالقرب من إيبسويتش، في اليوم الأول منذ الإغلاق الوطني الأول، عندما أطلق عليه الشاب الرصاص من مسافة تقل عن 1.5 متر.

 

ألقت الشرطة القبض على القاتل، وقال القاضي بأن مطلق النار مهووس بالبنادق وألعاب الكمبيوتر العنيفة، و"نفذ بلا رحمة" خطته.

 

كان ضحية تالبوت لوميس، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، يعرف الصبي منذ المدرسة الابتدائية.

 

لم يقتل الصبي في الهجوم لكنه أصيب بشلل جزئي وقال والده للمحكمة إنه "لن يعيش الحياة التي كان متوقعا لها" وفقا لصحيفة مترو البريطانية.


وشهدت الحادثة التي وقعت بالقرب من كيسجريف أن المدعى عليه البالغ من العمر 16 عامًا، استخدم بندقية جده لإطلاق النار على صديقه.

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