وزير الخارجية الياباني يتولى المنصب الثاني في الحزب الحاكم

استعان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بوزير الخارجية توشيميتسو موتيجي لتولي المنصب رقم 2 في الحزب الحاكم، وطرح اسم وزير الدفاع السابق يوشيماسا هاياشي في وسائل الإعلام المحلية كمرشح لمنصب وزير خارجية جديد.

فيما أعرب أكيرا أماري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة كيشيدا، عن نيته الاستقالة من منصب الحزب بعد تعرضه لهزيمة في دائرته في انتخابات مجلس النواب يوم الأحد الماضي.

وقال موتيجي للصحفيين يوم الاثنين إنه طُلب منه تولي المنصب وقبل العرض. مضيفا: "العام المقبل، بعد الدورة العادية للبرلمان مباشرة، تأتي انتخابات مجلس الشيوخ. طُلب مني القيام بالمهمة بما في ذلك ذلك".

وكان تحدى كيشيدا التوقعات وقاد الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى فوز مدوي في الانتخابات يوم الأحد، عندما تمكن الحزب من الاحتفاظ بأغلبية قوية في مجلس النواب القوي.