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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| الصحة: تسجيل 951 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية.. مفاجأة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:  

الصحة: تسجيل 951 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 912 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279179 حتى اليوم.

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي «جو بايدن» يغفل في النوم أثناء فعاليات قمة تغير المناخ في مدينة جلاسكو.

مطاردة نارية بين شرطة الإسماعيلية ومسجلين تسفر عن ضبط أسلحة نارية.. صور
كشفت مصادر أمنية بمديرية  امن الاسماعيلية، تفاصيل حدوث مطاردة نارية بين شرطة الاسماعيلية ومسجلين لضبط أسلحة نارية وذخائر.

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي بشأن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ستتم صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء.

بسمة وهبة لـ موسيماني: لو اتعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار.. فيديو
هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول، بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، وبخاصة أزمة عدم إشراك لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، مؤكدةً: "لو خسرت أو تعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار وعلى بيتكم في جنوب أفريقيا".

وفاة بطلة عروس إسطنبول بعد صراع مع السرطان وصدمة في الوسط الفني
توفيت الممثلة التركية سمرا دينتشار  بطلة مسلسل "عروس إسطنبول " بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهر 56 عاماً.

خلال دقائق.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية
خلال دقائق قليلة وقبل شروق الشمس صبيحة اليوم الثلاثاء، يقترب كوكب عطارد من نجم السماك الأعزل، ألمع نجم في كوكبة العذراء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويفصل بينهما بضع درجات على قبة السماء

فاتن موسى تسخر من بيان طليقها مصطفى فهمي: ممثل يلعب دور الضحية
ردت الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي ؛ بطريقة غير مباشرة على البيان التي أصدره مكتب محاميته .

مفاجأة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا
كشف العقيد العجمي علي أحمد العتيري، المكلف بحماية وتأمين سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية.

فخورون بالتعاون مع مصر.. الرئيس السيسي يلتقي رئيسة الكلية البريطانية للأطباء والجراحين
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخراً على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو
كشف أحد شهود العيان ويدعى مصطفى دياب، كواليس ابتعاد الناس عن القاتل في حادث الإسماعيلية الذي وقع صباح أمس الإثنين.

الفوز لا يحسم بطل الدوري.. شيكابالا يتحدث عن مباراة القمة وأزمة إيقافه
تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، عن أزمة إيقافه وقرار مركز التسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن مباراة القمة لن تكون حاسمة في تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

حدث ليلا الصحة بايدن يغط في النوم

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