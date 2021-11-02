الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان

أعلنت الولايات المتحدة تقديم 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمساعدة في وصول الإمدادات الطبية للنساء والفتيات في الدول المتضررة من أزمات إنسانية.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا جاء خلال ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن مع الدكتورة ناتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.



وأشار برايس إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة كيفية تمكين النساء والفتيات ودعم الصحة الإنجابية لهن إلى جانب بحث قضايا الصحة العالمية والمساواة بين الجنسين.



ولفت إلى أن الجانبين ركزا كذلك على أهمية منع الاعتداءات ضد النساء وإتاحة وتحديث الطرق العلاجية والدوائية في مجال الصحة الإنجابية للمرأة في الدول المتضررة.