شيكابالا يشارك في مباراة القمة.. احتفال مرتقب بالزمالك في الإمارات.. وموعد مباريات دوري أبطال أوروبا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء 2-11-2021 نعرضها لكم كالتالي :

ليالي الأبطال .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 2 - 11 - 2021 العديد من المباريات الهامة حيث تنطل الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ولعل ابرز المواجهات لقاء مانشستر يونايتد امام اتلانتا .

إجراء قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر .. اليوم

يجري الاتحاد المصري لكرة القدم في الحادية عشرة صباح اليوم قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر لموسم 21-2022 بمقر الاتحاد ، وبمشاركة أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع ،

مدرب منتخب أنجولا: نركز على مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

قال المدير الفني لمنتخب أنجولا، بيدرو جونسالفيس، إن فريقه به العديد من الإخفاقات مشيرا إلى أنه يركز على مباراته أمام منتخب مصر.

الزمالك: شيكابالا سيشارك في مباراة القمة

كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك، عن إمكانية مشاركة شيكابالا في مباراة القمة أمام النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن ذلك وفق تأكيدات وزير الشباب والرياضة بعد قرارات مركز التسوية والتحكيم.

نهاد حجاج: قرار مركز التسوية بـ إلغاء إيقاف شيكابالا وغرامة عبدالله السعيد واجب النفاذ

قال نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق لنادي الإسماعيلي، إن عقوبة اتحاد الكرة بحق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، يجب أن تلغى.

الكومي يهدد لاعبي الإسماعيلي: لن يتم دفع مستحقات حال عدم تحسن النتائج

هدد يحيى الكومي رئيس إدارة النادي الإسماعيلي المنتخب حديثا فريقه بعدم الحصول على المستحقات الأساسية في عقودهم إذا لم تتحسن النتائج خلال المباريات المقبلة فى الدوري المصري الممتاز .



احتفال مرتقب بتتويج الزمالك بطلا للدوري في الإمارات.. تفاصيل

قال محمود حسام، مسئول الجهة المنظمة لمعسكر الزمالك بالإمارات، إنه تم الاتفاق مع الزمالك على استضافته في مدينة الشارقة الإماراتية؛ لخوض ثلاث مباريات ودية.

ثروت سويلم يحسم الجدل حول مشاركة شيكابالا في لقاء القمة

قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إن هناك اجتماعا سيعقد، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ترتيبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، 5 نوفمبر.



تدريبات حماسية لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة | صور

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، مرانه، مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022 .



محمد عبدالجليل: إيهاب جلال مناسب للأندية التي تلعب بدون ضغوط ..وحزين على رحيل تاكيس من بيراميدز

أبدى محمد عبد الجليل، مدرب مصر المقاصة السابق، حزنه على رحيل اليوناني تاكيس عن تدريب فريق بيراميدز.