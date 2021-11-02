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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعلي منذ ابريل..

دولة عربية تسجل انتكاسة جديدة بشأن وباء كورونا

اصابات كورونا - ارشفي
اصابات كورونا - ارشفي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن  2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى للإصابات منذ 27 أبريل الماضي.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في تقريرها اليومي، أنه جرى تسجيل 14 وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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21 ألفا و52 إصابة كورونا نشطة في الأردن

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الأردن يسجل 700 إصابة كورونا في المدارس خلال يومين

ووفق ما صرحت به الصحة الأردنية، فإن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 11052، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 864661.

ونقل موقع “خبرني” عن الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة في الأردن، قوله إن “المملكة تشهد انتكاسة وبائية واضحة”.

وبحسب الطراونة، فإن الأردن يشهد ارتفاعا بنسبة الفحوصات الإيجابية والحالات النشطة ، مرجعا الارتفاع إلى فتح قطاعات مثل المدارس والجامعات وإقامة المهرجانات والتجمعات الكبيرة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية علاوة على ضعف وتيرة التطعيم ضد الفيروس.

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