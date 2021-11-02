برلماني: مصر تبذل جهودًا كبيرة وملموسة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة وملموسة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وظهر ذلك بشكل ملفت من خلال الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي انتهت الدولة المصرية من إعدادها، كما تعكف مؤسسات الدولة على التعاون في هذا الإطار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحلقة النقاشية بعنوان «العمل والتضامن – العقد الحاسم»، وذلك خلال أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الأسكتلندية، كانت حاسمة وقوية وأكثر فعالية، لا سيما فيما يتعلق بالتركيز على الجانب التمويلي في ظل النقص الكبير الذي تتعرض له الدول النامية في هذا الإطار.

وأردف الدكتور ناصر عثمان بالقول، إن انعكاسات التغيرات المناخية السلبية خطيرة على بقاء العنصر البشري، لا سيما تأثيرها على الموارد المائية، كما أن تغير الأنماط المناخية له تأثيرات سلبية كذلك على إنتاجية المحاصيل الزراعية، ومن ثم فالتأثيرات السلبية على الأمن المائي والغذائي على الدول مخيفة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ظاهرة التغيرات المناخية تميزت عن نظيراتها من المشكلات البيئية الأخرى بأنها أخذت الطابع العالمي ومن ثم تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، وبالتالي كان هذا الجمع العالمي على ضرورة وضع حل جذري لهذه المشكلة، لا سيما في ظل التأكد من الازدياد المطرد في درجات حرارة الهواء السطحي على الكرة الأرضية ككل حيث ازداد المتوسط العالمي بمعدل يتراوح بين 0.3 و0.6 من الدرجة خلال المائة خلال السنة الماضية.

وأوضح النائب ناصر عثمان، أن دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية لفتت إلى أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير على الموارد المائية والإنتاج المحصولي، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض.

وطالب بتكاتف دولي لمواجهة هذه الظاهرة، ومساعدة الدول النامية والأفريقية على مواجهة التغيرات المناخية لما لها من تأثيرات جمة على شعوب تلك الدول، مثنيًا على كلمة الرئيس السيسي التي كانت صوتًا للدول النامية والأفريقية، فمصر اليوم مثلت أفريقيا بدولها وشعوبها ولم تكن تتحدث بلسان مصر فقط.

وأشار إلى أنه دور ليس بجديد على الرئيس السيسي الذي لطالما يضع أطرًا للسياسة الخارجية يمثل البعد الإنساني فيها جزءًا كبيرًا، وتأتى ذلك من خلال المساعدات التي قدمتها مصر للكثير من الدول الشقيقة والمحيطة، والتي عانت من عدة أزمات، فكانت خير ظهير لها.