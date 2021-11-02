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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض الكتاب "نور المعرفة" بكلية التربية جامعة العريش

افتتاح معرض الكتاب
افتتاح معرض الكتاب بجامعة العريش

افتتح  الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور رفعت عمر عزوز عميد كلية التربية، معرض الكتاب "نور المعرفة" الذي تستضيفه كلية التربية.

 

 وقال الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية ، إن إقامة المعرض يهدف الي جذب اهتمام الطلبة بالقطاع الثقافي علي مستوي المحافظة، وذلك بهدف بعث رسالة لكل أبناء الشعب المصري بأن أبناء سيناء يسعون الي المعرفة رغم ما الظروف التي خلفها الإرهاب ،وكذلك معالجة قضايا تراجع القراءة بين أجيال الشباب بسبب ارتفاع الأسعار.


فعاليات مصاحبة 

وأشار الدكتور عبد الكريم الشاعر مدير مركز خدمة المجتمع بكلية التربية ، أن هناك عدد  من الفعاليات المصاحبة للمعرض، وذلك باستضافة شخصيات عامة ورموز مجتمعية وأبطال حرب اكتوبر بحضور الطلبة والطالبات، إلي جانب عمل ألعاب ورقية وعوامل صوتية وعرض تليفزيوني،  بما يحقق جذب الطلبة وندوات إلقاء الشعر ومعارض للفن التشكيلي لإثراء المعرض وتنوع المعارف .

وقالت اسراء عبد الحميد روائية واحد المشرفين  ،ان المعرض يضم أحدث إصدارات دور النشر ومؤلفات ومطبوعات الشباب من أعضاء نادي الأدب بشمال سيناء وابداعاتهم المختلفة في مجالات : الشعر والأدب والمسرح والرواية وغيرها، 

و أشارت إسراء شعبان منظمة المعرض وصاحبة مبادرة : "اقرأ بخمسة" المحلية الى أن المعرض يقام للعام الثالث بعد تطويره وتحقيقه نجاح  كبير ، حيث يهدف نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الإبداعية في مختلف المجالات.

وأوضحت أنه يتم عرض كافة الإصدارات طبقًا لأسعار دور النشر المعتمدة رسميًا.. بينما يتم عرض مؤلفات أبناء سيناء من المثقفين وأعضاء نادي الأدب بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة فقط.

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افتتاح معرض الكتاب نور المعرفة التربية

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