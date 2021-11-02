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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تعيين 1127  شاباً بينهم 14 من ذوي الهمم ببنى سويف

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 1127 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 14 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 4486 شاباً، فضلاً عن استخراج 1129 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة، و1324 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من  الدكتور محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  سبتمبر  الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 612 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 231 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 29 ألف جنيه ، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، وصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه .

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بني سويف تعيين 1127 شابا كعب العمل

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