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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 2- 11-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 2- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:

 

 سعر الدولار اليوم

 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.23 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.55 جنيه للبيع و 21.33 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

 سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.15 جنيه  للبيع و 49.36 للشراء.

سعر الدولار صدى البل برنامج صباح البلد سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي سعر الجنيه الاسترليني

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