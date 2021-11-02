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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول مباريات كأس أسرة «من أجل مصر» بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات مسابقة "كأس من أجل مصر"  الخامسة، التى تنظمها أسرة “من أجل مصر” المركزية بجامعة عين شمس، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

تقام الكأس الخامسة في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليتى التجارة والطب، وتستمر حتى الثلاثاء التاسع من نوفمبر، ويشارك بها ١٢٨ فريقا من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب، وكأس من أجل مصر الأول لتنس الطاولة لـ ٣٢ طالبا وطالبة بنظام خروج المغلوب، ويتم منح الثلاثة مراكز الأولى جوائز مالية وميداليات.

ويمكن لطلاب جامعة عين شمس الراغبين في حضور مباريات الدورة الخامسة من كأس أسرة من أجل مصر المركزية لكرة القدم الخماسي. 

يمكنكم متابعة جدول المباريات على ملعب كلية الطب وملعب كلية التجارة لمباريات اليوم، الثلاثاء ٢ نوفمبر.

 

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