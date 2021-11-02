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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحالة المرورية.. كثافة متحركة في شوارع وميادين القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية متحركة بالمحاور الحيوية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور، مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني .

 

وتشهد منطقة غمرة و رمسيس فى الاتجاه القادم من العباسية إليهم كثافات مرورية متحركة، فيما يشهد تقاطع شارع الجلاء مع القادم من نفق شبرا معظم أيام الأسبوع حاله من الفوضي لعدم وجود شرطي مرور بتلك الاشارة ، وبالتحديد أمام مستشفي السكة الحديد ، الأمر الذى يتسبب فى حالة من الارتباك المرورى بشارع الجلاء لعدم التزام قائدي المركبات بإشارات المرور الضوئية .

وتزداد حالات الزحام في أوقات العودة من المدارس والجامعات والأشغال، وتعتبر أوقات الذروة والتكدس المروري، وتقل مع ساعات الليل.

"نصائح مرورية"

 

تنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

 

قال مصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اى حوادث او اعطال مؤثرة حتى الآن .

 

  "حملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني"

 

 واصلت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

 

" نص القانون "

نص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

"عقوبات المخالفين "

 

يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

" الطرق مراقبة بالرادارات المطورة"

 افاد مصدر امني ان الرادار الذكي الجديد ليس رادار منفصل بل مرتبط بمجموعة رادارات علي طول الطريق متصلة ببعضها بذكاء اصطناعي ، مشيرا إلى أن هناك رادارات داخل السيارات والدراجات النارية التابعة لإدارة المرور المختلفة والتي تقوم برصد تجاوز السرعات بخلاف الرادارات الثابتة .

 

"تحذير من السرعات"

نبه المصدر على قائدي السيارات الالتزام بالسرعات داخل وخارج المدينة ، حتي لا تقع عليه عقوبة تجاوز السرعة والغرامات المالية عند تجديد الرخصة أو غرامة فورية ١٥٠ جنيه تحصل فى أقرب كمين أو ترحيلها عند التجديد وسيتم دفع ٣٠٠ جنيه وقتها قيمة المخالفة .

كما اوضح المصدر ان هناك بعض الأشخاص من قائدي السيارات يعرفون مكان الرادار فيقوم بتقليل السرعة وبعدها يقوم بتزود السرعة مرة أخرى ، فأن ذلك الأمر يتم رصده من خلال الرادار بحساب الوقت والمسافة بين الراداري بعملية حسابية سريعة ويقدر المركبة المخالفة كانت تسير على سرعة

كثافات مرورية القاهرة الحالة المرورية الملصق الالكترونى

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