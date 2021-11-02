أخبار توك شو.. بسمة وهبة لـ موسيماني: لو اتعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار..رئيس شباب النواب: 200 مليون جنيه مخالفات اتحاد الكرة.. وأحمد مجاهد ارتكب التدليس

تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:
الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه يتحدث عن تفاصيل منطقة البوليفارد.. فيديو
قال فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه، إن شعار موسم الرياض لهذا العام هو تخيل أكثر، معقبا: "منطقة البوليفارد تعتبر أكبر بـ3 أضعاف عن العام الماضي".
بسمة وهبة لـ موسيماني: لو اتعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار.. فيديو
هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، وبخاصة أزمة عدم إشراك لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، مؤكدةً: "لو خسرت أو تعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار وعلى بيتكم في جنوب أفريقيا".
رئيس شباب النواب: 200 مليون جنيه مخالفات اتحاد الكرة.. وأحمد مجاهد ارتكب التدليس.. فيديو
كشف النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كواليس تغيب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن حضور مناقشة طلب إحاطة.
وزارة التجارة: تواجدنا بـ قمة جلاسجو لأهمية الصناعة في التكيف مع التغيرات المناخية
قال الدكتور وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، إن تمثيل الوزارة في قمة المناخ السادسة والعشرين COP26؛ يأتي بسبب أزمة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن مصر من الدول التي بدأت التعامل بشكل حقيقي مع تلك الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالصناعة التي تحتاج إلى الحد من التأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وليس التكيف فقط.
ضياء رشوان: حققنا 60% من التأسيس للحقوق السياسية خلال 8 سنوات
أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر تمر بتجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن هذه التجربة وصف معاصر وسوف يكتب المؤرخون كلاما كثيرا عن تجربة مصر الحالية، وهذه التجربة بدأت قصيرة مدتها 8 سنوات وخلال هذه المدة لا يمكن الوفاء بحقوق كل أجيال حقوق الإنسان.
الاتصالات تكشف تفاصيل فرض غرامات على شركات المحمول بسبب سوء الخدمة.. فيديو
كشف المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس قطاع المكتب الفني لتنظيم الاتصالات، تفاصيل فرض غرامات على شركات المحمول بسبب سوء الخدمة.
هيئة الاستعلامات: قناة الجزيرة لم تتقدم بطلب رسمي لعودة مراسليها لمصر
أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر يوجد بها 120 ألف مسجون وتحتل الترتيب الـ207 عالميا في عدد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا، مفيدا بأن هذه الأرقام منسوبة لمعهد دراسات الامن والعدالة، وهو أحد المواقع المتخصصة البريطانية وتخصصه في السجون.
لميس الحديدي تعلق على كلمة الرئيس السيسي أمام قمة المناخ.. فيديو
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قمة المناخ في نسختها الـ 26 التي تعقد في مدينة "جلاسكو" الاسكتلندية تحتضن 200 دولة بمشاركة 100 من قادة العالم، ومصر لها دور كبير في هذا المؤتمر، حيث يتوقع أن تستضيف مصر النسخة القادمة السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ.
خبير تكنولوجيا معلومات يكشف عن أسباب توقف واتساب على بعض الهواتف.. فيديو
قال الدكتور شريف اسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركة واتساب أعلنت من فترة أن التطبيق لن يعمل على أجهزة لم يتم تحديث نظام التشغيل الخاص بها، مؤكدا أنه بداية من إصدار آيفون 6 حتى الإصدار الأخير لآيفون سيعمل عليها تطبيق واتساب.