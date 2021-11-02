أخبار توك شو.. بسمة وهبة لـ موسيماني: لو اتعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار..رئيس شباب النواب: 200 مليون جنيه مخالفات اتحاد الكرة.. وأحمد مجاهد ارتكب التدليس

تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

قال فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه، إن شعار موسم الرياض لهذا العام هو تخيل أكثر، معقبا: "منطقة البوليفارد تعتبر أكبر بـ3 أضعاف عن العام الماضي".

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، وبخاصة أزمة عدم إشراك لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا، مؤكدةً: "لو خسرت أو تعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار وعلى بيتكم في جنوب أفريقيا".

كشف النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كواليس تغيب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن حضور مناقشة طلب إحاطة.

قال الدكتور وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، إن تمثيل الوزارة في قمة المناخ السادسة والعشرين COP26؛ يأتي بسبب أزمة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن مصر من الدول التي بدأت التعامل بشكل حقيقي مع تلك الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالصناعة التي تحتاج إلى الحد من التأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وليس التكيف فقط.

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر تمر بتجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن هذه التجربة وصف معاصر وسوف يكتب المؤرخون كلاما كثيرا عن تجربة مصر الحالية، وهذه التجربة بدأت قصيرة مدتها 8 سنوات وخلال هذه المدة لا يمكن الوفاء بحقوق كل أجيال حقوق الإنسان.

كشف المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس قطاع المكتب الفني لتنظيم الاتصالات، تفاصيل فرض غرامات على شركات المحمول بسبب سوء الخدمة.

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر يوجد بها 120 ألف مسجون وتحتل الترتيب الـ207 عالميا في عدد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا، مفيدا بأن هذه الأرقام منسوبة لمعهد دراسات الامن والعدالة، وهو أحد المواقع المتخصصة البريطانية وتخصصه في السجون.

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قمة المناخ في نسختها الـ 26 التي تعقد في مدينة "جلاسكو" الاسكتلندية تحتضن 200 دولة بمشاركة 100 من قادة العالم، ومصر لها دور كبير في هذا المؤتمر، حيث يتوقع أن تستضيف مصر النسخة القادمة السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ.

قال الدكتور شريف اسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركة واتساب أعلنت من فترة أن التطبيق لن يعمل على أجهزة لم يتم تحديث نظام التشغيل الخاص بها، مؤكدا أنه بداية من إصدار آيفون 6 حتى الإصدار الأخير لآيفون سيعمل عليها تطبيق واتساب.