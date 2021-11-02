أول قرار من رئيس نادي سموحة الجديد في منصبه

أعلن المحاسب وليد عرفات، رئيس نادي سموحة، تشكيل لجنة كرة من أجل التعاقدات وتقييم اللاعبين، مؤكدًا على دعم الاستقرار في جميع الأجهزة الفنية الموجودة في النادي، ومنحها الفرصة كاملة لنهاية الموسم.

وقال عرفات إن فرج عامر، رئيس النادي السابق، قيمة وقامة رياضية كبيرة صنع الكثير لنادي سموحة، مشيرًا إلى أنه لن يحاسب أحدًا على تأييد الرئيس السابق، ولكن الحساب سيكون على العمل.

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وحول حملته الانتخابية، شدد عرفات على أنه ليس من هواة الإنفاق ببذخ على الدعاية الانتخابية، فما نقدمه عبارة عن خدمة تطوعية، فكلنا نعمل لأجل سموحة وليس لأجل أشخاص ومن يعمل لشخصه لن ينجح معي.

وأشار عرفات إلى أنه ليس من مؤيدي أن ينفق رئيس النادي من جيبه الخاص على النادي، فهذا يعتبر فشل إداري وعدم قدرة على توفير موارد كافية للنادي، والنجاح الحقيقي في الإدارة يتمثل في تحقيق نتائج جيدة بمصروفات قليلة وليس تحقيق النتائج بعد الانفاق ببذخ.

وأضاف عرفات إلى أن هدفه في المرحلة المقبلة تحقيق الاستقرار للأجهزة الفنية واللاعبين من أجل المنافسة على البطولات، فالاستقرار عنصر أساسي في النجاح وكثرة تغيير الأجهزة الفنية لا يأتي بنتائج إيجابية، ولذلك سيتم إعطاء الأجهزة الفنية لسموحة الفرصة كاملة لنهاية الموسم، والحساب في النهاية وليس بالقطعة.

وأكد أنه يستهدف ضمان الاستقرار في الشقين الرياضي والاجتماعي، وحرصه الشديد على استعادة النشاط الاجتماعي في النادي والذي يهتم به كثير من الأعضاء.

وحول علاقة سموحة بجمهور الاتحاد وجمهور الإسكندرية، أكد عرفات أن جمهور الاتحاد كان يأتي لتشجيع سموحة في المباريات الأفريقية، والعلاقة بين الناديين ممتازة.