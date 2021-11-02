عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول قرار من رئيس نادي سموحة الجديد في منصبه

المحاسب وليد عرفات
المحاسب وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد

أعلن المحاسب وليد عرفات، رئيس نادي سموحة، تشكيل لجنة كرة من أجل التعاقدات وتقييم اللاعبين، مؤكدًا على دعم الاستقرار في جميع الأجهزة الفنية الموجودة في النادي، ومنحها الفرصة كاملة لنهاية الموسم.

وقال عرفات إن فرج عامر، رئيس النادي السابق، قيمة وقامة رياضية كبيرة صنع الكثير لنادي سموحة، مشيرًا إلى أنه لن يحاسب أحدًا على تأييد الرئيس السابق، ولكن الحساب سيكون على العمل.

أقرأ أيضًا:

عرفات رئيسًا والغنيمي نائبًا.. رياح التغيير تهب على نادي سموحة

وحول حملته الانتخابية، شدد عرفات على أنه ليس من هواة الإنفاق ببذخ على الدعاية الانتخابية، فما نقدمه عبارة عن خدمة تطوعية، فكلنا نعمل لأجل سموحة وليس لأجل أشخاص ومن يعمل لشخصه لن ينجح معي.

وأشار عرفات إلى أنه ليس من مؤيدي أن ينفق رئيس النادي من جيبه الخاص على النادي، فهذا يعتبر فشل إداري وعدم قدرة على توفير موارد كافية للنادي، والنجاح الحقيقي في الإدارة يتمثل في تحقيق نتائج جيدة بمصروفات قليلة وليس تحقيق النتائج بعد الانفاق ببذخ.

وأضاف عرفات إلى أن هدفه في المرحلة المقبلة تحقيق الاستقرار للأجهزة الفنية واللاعبين من أجل المنافسة على البطولات، فالاستقرار عنصر أساسي في النجاح وكثرة تغيير الأجهزة الفنية لا يأتي بنتائج إيجابية، ولذلك سيتم إعطاء الأجهزة الفنية لسموحة الفرصة كاملة لنهاية الموسم، والحساب في النهاية وليس بالقطعة.

وأكد أنه يستهدف ضمان الاستقرار في الشقين الرياضي والاجتماعي، وحرصه الشديد على استعادة النشاط الاجتماعي في النادي والذي يهتم به كثير من الأعضاء.

وحول علاقة سموحة بجمهور الاتحاد وجمهور الإسكندرية، أكد عرفات أن جمهور الاتحاد كان يأتي لتشجيع سموحة في المباريات الأفريقية، والعلاقة بين الناديين ممتازة.

سموحة نادي سموحة وليد عرفات فرج عامر رئيس نادي سموحة الجديد فريق الكرة

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء يجري استطلاعاً للرأي للتعرف على معدلات استخدام الشباب للإنترنت

أمريكا بـ آذان صماء إزاء تحذيرات إسرائيل من نووي إيران

الأهلي يقلق.. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لموسيماني قبل مواجهة الزمالك

الأرصاد: الطقس الغد معتدل على كافة الأنحاء ودرجات الحرارة مستقرة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

عليه عفريت ويردد طلاسم غير مفهومة.. تفاصيل مثيرة في واقعة الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

المصريون ماتحركوش ليه.. خبراء يكشفون سر سكوت شهود حادث الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

غربلة فى القائمة.. بالأسماء 5 نجوم تحت مقصلة الاستبعاد من منتخب مصر

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في العناية المركزة .. قلوب المحبين تدعو لـ سهير البابلي |شاهد

اعشاب تساعد على النوم ..وصفات للنوم السريع وعدم التفكير

يحتضر في السماء.. وكالة ناسا تنشر صورة مذهلة لنجم مرعب بمناسبة الهالوين

لحظة تقبيل رجل لـ ثعبان خطير يثير صدمة المشاهدين |فيديو

فيديو

فيديوجراف.. كلمات خارجة| ماذا قالت نقابة الموسيقيين لمطربي الراب والمهرجانات؟

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ