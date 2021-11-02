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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 8 رحلات دولية أوروبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات دولية قادمة أغلبها من المطارات الأوروبية المختلفة ضمن 88 رحلة طيران دولية قادمة للمطار خلال الأسبوع الجارى.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم نهاية الأسبوع الجارى أولى رحلات شركة طيران Eurowinges Discover إحدى شركات Lufthansa group قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية والتى من المقرر أن يتم تيسير رحلة أسبوعيا بانتظام لها بمعدل 172 راكبا.

وكان استقبل أمس مطار مرسى علم الدولى أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة طيران Lufthansa قادمة من مدينة ميونخ من طراز A321 ، على متنها 199 راكبا.

ومن المقرر أن تنظم شركة Lufthansa رحلة أسبوعية من ميونخ إلى مرسى علم، فى إطار تنشيط الحركة السياحية القادمة من ألمانيا للبحر الأحمر، و دعم الطلب من السوق الألمانى على مصر.

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