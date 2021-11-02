قوافل صحية مجانية خلال شهر نوفمبر بـ 5 مراكز في أسيوط

ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللوء عصام سعد محافظ أسيط إن القوافل الصحية المجانية التي يتم توجيهها شهريًا للمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأت اليوم الثلاثاء بقرية كوم سعدة بمركز البداري وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتوفير حياة معيشية أفصل للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً.



وأوضح محافظ أسيوط أن قوافل شهر نوفمبر سيجري تنفيذها في 5 مراكز على مستوى المحافظة هي البداري وديروط ومنفلوط ومركز أسيوط وأبوتيج وتبدأ اليوم 2 نوفمبر الجاري وتنتهي 28 نوفمبر 2021 وتتضمن قرية كوم سعدة بمركز البداري يومي الثلاثاء والأربعاء 2و3 نوفمبر وقرية نزلة القنطرة بمركز البداري يومي السبت والأحد 6 و7 نوفمبر وأيام الثلاثاء والأربعاء 9 و10 نوفمبر بقرية المندرة بحري والسبت والأحد 13 و14 نوفمبر بقرية الرياض ويومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 نوفمبر بقرية ساو بمركز ديروط فضلا عن قرية كوم الشهيد بمركز منفلوط يومي السبت والأحد 20 و21 نوفمبر بالإضافة إلى قرية نجع عبدالرسول بمركز أسيوط يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 نوفمبر ويومي 27 و28 نوفمبر بقرية بني سميع بمركز أبوتيج.



وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تتم بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالى بالمجان للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.