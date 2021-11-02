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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيانة وإصلاح نحو 43 كشاف إنارة لتحسين خدمات المواطنين بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

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وأشرف على الحملة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 43 كشافًا وتركيب 8 كشافات جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.
من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.
وكلف المحافظ مجالس المدن والأحياء، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة الدورية الدائمة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات.

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كما وجه المحافظ، شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك الغير معزولة بالشوارع بالإشتراك والتنسيق مع مجالس المدن والأحياء.

محافظ الغربية انارة أعمدة السنطة خدمات مواطنين كشافات

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