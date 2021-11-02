محافظ الإسكندرية يؤكد حرص الدولة على تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة

أكد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، حرص الدولة على تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجها وتعظيم الاستفادة منها.



وقال الشريف - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن "مديرية الطب البيطري بالإسكندرية تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد بنطاق المحافظة؛ للحفاظ على هذه الثروة وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة واللقاحات للحد من انتشار الأمراض التي يمكن أن تصيب الحيوانات والدواجن".



وأشار إلى وجود 20 مركزا للكشف وعلاج الدواجن، تابعة لمديرية الطب البيطري، منتشرة بزمام المحافظة، وقد تم الكشف على 203 و313 طائرا خلال الفترة منذ بداية عام 2021 حتى الآن.



وأضاف أنه جرى تحصين 7 ملايين طائر في المزارع، وقرابة 50 ألف طائر تربية منزلية، كما قامت مديرية الطب البيطري بتحديث قاعده البيانات الخاصة بعدد 561 مزرعة دواجن بزمام محافظة الإسكندرية مع رفع إحداثياتها وتسجيل تليفونات أصحاب هذه المزارع ومستأجريها للتواصل المستمر ومتابعه حركه دخول الطيور وميعاد البيع وسحب عينات ما قبل البيع للتأكد من أنها خالية من الأمراض قبل الذبح.



من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، الدكتور يوسف شباط، أن المديرية من خلال أطباء متخصصين قامت بسحب 165 عينة لمرض إنفلونزا الطيور.

وأضاف انه تم تحصين عدد 145888 حيوانا (بقر وجاموس وأغنام وماعز) بكافة التحصينات المرادة من (حمى قلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي والجدري والجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة) بإجمالي عدد 932.012 ألف عملية، وبذلك تكون كل الحيوانات في هذا القطاع قد تم تطعيمها والتأكد من خلوها من الأمراض قبل وصولها للمواطنين حفاظا على الصحة العامة.

