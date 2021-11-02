وفاة طبيب بمستشفى المحلة العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي الدكتور محمد العنانى أبوهاشم، أخصائى الباطنة بمستشفى المحلة الكبرى العام سابقا والتابع لمديرية الصحة بالغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وجرى دفنه بمقابر العائلة.



ونعت نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، الفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يتقبله قبولاً حسنًا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.



كان الفقيد الراحل، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية، وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية، وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وتدهورت حالته الصحية إلى أن وافتة المنية.