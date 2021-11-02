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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علوم الفضاء بالأمم المتحدة: مصر من أكثر الدول المهتمة باستخدام الطاقة النظيفة

الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة

قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الإبقاء على الغابات يعتبر شيئا مهما جدا، حيث أنها رئة العالم، مشيرا إلى أنها تمتص غاز ثاني أكسد الكربون وتستخرج بدلا منه الأكسجين.

وأضاف علاء النهرى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انه يجب احترام قرار قمة تغير المناخ بمساعدة الدول الأفريقية،  موضحا أنه لا يجب قطع تلك الغابات من قبل أى دولة.

وتابع أنه يجب على الدول التي هي مسببة للانبعاثات الغازية والحرارية بشكل كبير فى أنها تتجه للطاقة النظيفة، لافتا إلى أنه يجب التوجه الأن إلى الاقتصاد الأخضر من قبل العالم كله، إضافة إلى إنتاج الطاقة.

وأشار إلى أن مصر من أكثر الدول فى العالم التي تهتم باستخدام الطاقة النظيفة، وهذا كان واضح أثناء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، كما أنها تمتلك محطات فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.

الاقتصاد الاخضر إزالة الغابات قمة تغير المناخ الطاقة النظيفة إنتاج الكهرباء

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