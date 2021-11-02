د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

الشهامة في اللغة: مصدر شهم، وهذه المادة تدلُّ على الذكاء. والشهم: الذكي الفؤاد المتوقد، الجلد، وقد شهم الرجل، بالضم، شهامة وشهومة إذا كان ذكيًّا، فهو شهم أي جلد.



والشهامة اصطلاحًا: (الحرص على الأمور العظام؛ توقعًا للذكر الجميل عند الحقِّ والخلق. وقيل هي: (عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة، تستتبع الذكر الجميل).



ولقد ( كان رسول الله ﷺ أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتًا، قال: فتلقاهم النبي ﷺ على فرس لأبي طلحة عُرْيٍ، وهو متقلِّد سيفه، فقال: لم تراعوا* ، لم تراعوا، ثم قال رسول الله ﷺ: وجدته بحرًا*، يعني الفرس ).



وفى ذلك حديث عائشة أمِّ المؤمنين فى بداية نزول الوحى، والذى فيه قول خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلَّا واللَّه ما يخزيك اللَّه أبدًا، إنَّك لتصل الرَّحم، وتحمل الكلَّ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضَّيف، وتعين على نوائب الحقِّ... )). .



و((عن أبى ذرٍّ رضى اللَّه عنه قال: سألت النَّبى صلى اللَّه عليه وسلم: أى العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه، وجهاد فى سبيله. قلت: فأى الرِّقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع النَّاس من الشَّرِّ، فإنَّها صدقة تصدَّق بها على نفسك)) .

وبعد ما سبق أقول

ماحدث بالأمس من واقعة تكشف عن تدني خطير في مستوى الأخلاق لدى فئة من البشر لقد أظهرت معاني السلبية والانبطاح والتخلي عن نجدة الملهوف

لاسامح الله هؤلاء من صدروا لنا تلك المشاهد البشعة في الإعلام

قتل مواطن والسير برأسه المقطوعة في الطريق

ثم قتل ثلاثة طلاب لزميل لهم

ماذا حدث لأخلاق الناس، نحن والله بحاجة إلى من يصرخ في الناس

ربوا أولادكم على مكارم الأخلاق حثوهم على طاعة الله ورسوله

ازرعوا في أولادكم معاني الخوف من الله ومراقبته

انتقدوا كل من يحمل معول هدم في أخلاقنا وتراثنا وقيمنا



إن عدوى الأنانية وحب الذات، وإيثار الراحة والمصلحة الخاصة على مشاركة الغير آلامهم وآمالهم، تسبب انعدام الشهامة، ونجدة الملهوف، وإغاثة المنكوب، وسوف يجنح المظلوم والضعيف إلى الأعداء طوعًا أو كرهًا، لما يقع به من ضيم وما يصيبه من خذلان من إخوانه ثم ينزوي بعيدًا عنهم، وتنقطع عرى الأخوة بينه وبين من خذلوه وأسلموه للأعداء

لنا أن نسأل: أين الأمان والاطمئنان عندما كانت الفتاة تخرج ذهاباً وإياباً دون خوف أو جزع، فإن حدث لها مكروه أو تعرض لها أحد بسوء، تجد عشرات بل مئات المدافعين ممن لا تعرفهم ولا يعرفونها، ولكنها الشهامة والمروءة التى كانت في أخلاقنا إلى زمن ليس ببعيد !



أما فى تلك السنوات الصعاب لا يأمن المرء جاره أو صديقه أو حتى أحد أقاربه فى بعض الأحيان !



فبات أمراً مألوفاً عادياً أن تتعرض الفتيات والسيدات للتحرش وربما الإغتصاب وفى أماكن مكتظة بالآخرين الذين يسلكون طريق (لا أسمع ، لا أرى ، لا أتكلم) ( لا أتدخل )!



وزاد الطين بلة القتل فى وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع ممن تواروا خلف أتربة الخيبة والضعف والخذلان لأنفسهم قبل أن يكون للآخرين !



اللهم ارحمنا في زمن ضاعت فيه القيم والأخلاق وتلاشت فيه أخلاق الشهامة والكرم ومساعدة الناس