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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرستين في الحامول|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مدرسة «الاحرار تعليم أساسى»، بقرية الزعفران، بمركز الحامول، إحلال كلى، بتكلفة 6 ملايين  و710 ألف جنيه، على مساحة 1338 متراً مربعاً وتضم 11 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

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جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوى، مدير المشروعات، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

 

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة «حميدة تعليم اساسى»، بقرية السهاليب، بمركز الحامول ،بتكلفة 8 ملايين  و424 ألف جنيه، على مساحة 2729 متراً مربعاً وتضم 11 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

 

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجهاً بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس،كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على ما درسوه من موضوعات.

 

واختبر محافظ كفر الشيخ، الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل بالمدرسة، مشيداً بتنوع الكتب في المكتبة، موجهاً بالاستعانة بالكتب بقصور الثقافة.

 

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية.

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