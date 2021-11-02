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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

أحمد فرغلي رضوان
أحمد فرغلي رضوان

لا يمكن فهم افتتاحية الفيلم التي تستدعي ذكرى مؤلمة للكثيرين ورجل يشعل النار في نفسه إلا أنها إشارة إلى التذكير بتوقيتات معينة اقترنت بها مثل تلك الحوادث !  


كان من الممكن تقبل هذا الفيلم عام 2012 مثلا والأحداث في المنطقة العربية تدور دائرتها! ولكن لم أفهم مغزاه الآن؟! حتى وإن تم تجهيل الزمان والمكان! وربما تم فعل ذلك للهروب من مقص الرقيب، يتسلل إليك شعور أن الأحداث خاصة الموسيقى والديكور والملابس تشير إلى فترة الثمانينيات و لكن البداية تجعلك تربط الأحداث بالماضي القريب. 

العنوان الكبير للفيلم "الفقر" ومعاناة جزء كبير من المجتمع من أجل العيش فقط مع تسليط الضوء على مشاكل المرأة المعيلة! بالطبع لا يمكن غض النظر وإنكار مشكلة الفقر وهي مشكلة كبرى يعاني منها الملايين، مشكلة تراكمت على مدار عشرات السنين وعلينا أن نعترف أنه فشل أخلاقي كبير للمجتمع ككل وليس النظام الحاكم وحده.

ومؤخرا هناك محاولات رسمية جادة لتقليل تلك الفجوة، للأسف الفيلم تناول تلك المشكلة الإجتماعية بشكل مقزز وغارق في السواد رغم أن السينما المصرية قدمت أعمالا عن قضية الفقر بشكل فني أفضل كثيرا على سبيل المثال أفواه وأرانب والحرام والجوع  وغيرها. 

 

أفضل ما في الفيلم فكرته الساخرة بشكل مذهل وكان ممكن أن ينتج عنها عملا كوميديا وإنسانيا رائعا، تحول الزوج في مشهد فانتازي إلى دجاجة قبل أن نكتشف أنها خدعة ولم يوضح الفيلم كيف حدث واختفى الزوج ووصل به الحال إلى العثور عليه داخل قسم الشرطة بين الحياة والموت! ربما أراد الفيلم من بعيد الحديث عن قضية الاختفاء القسري !  

 

خدعة تحول الزوج إلى دجاجة "لا يهش ولا ينش" يذكرنا بسياسة التدجين التي انتشرت في التسعينيات للمثقفين المصريين وقليل منهم من رفض الدخول إلى حظيرة السلطة ! التدجين سياسة انتشرت كثيرا في معظم المجتمعات العربية. 

 

لماذا الاستعانة بممثلين غير محترفين!، البطلة "الصامتة" رد فعلها عندما اختفى الزوج غير طبيعي ولا يتناسب مع الكارثة التي حدثت وتكرر الأمر في أكثر من مشهد لا نجدها سوى أنها تنظر إلى الأرض أو تلقي نظرة "متجهمة" على وجه جامد ! تجد مشاهد كاملة بدون حوار !  

 

أيضا لا أعرف لماذا كان التركيز على هذا الكم من مشاهد ولقطات "الكلوز" للحمامات وكأن الأحداث تدور بداخله! ما الهدف ! هل هذا سيوضح حجم البؤس والفقر وزيادة "المظلومية" لمغازلة الإنتاج المشترك! 

 

السينما المصرية لديها تاريخ حافل عن مشاكل الفقر ولم تحتاج لهذا الكم من المشاهد المقززة! وبالمناسبة الفقر لا يعني حتما "القذارة" التي شاهدناها! وتثير الغثيان.

 

إلى جانب الفكرة أعجبني العالم الذي صورت فيه الأحداث الخارجية خاصة المنطقة الصناعية والمقهى الذي تضمن أفضل مشاهد الفيلم عندما ذهبت مع صديق زوجها، لكن في العموم لا يوجد سيناريو جيد وواضح للمتفرج، الكثير من المشاهد الغير مترابطة للزوجة وهي تبحث عن عمل أو في المنزل أو المصنع ! علاقة الزوجة والجار تهرب منه ثم تعود في أحد المشاهد وتأكل معه الشوكولاتة وتعود تهرب منه ! العلاقة غير مفهومة. 

 

بالتأكيد مشاركة الفيلم في مهرجان "كان" والمهرجانات الكبرى وراءها قوة وسيطرة شركاء الإنتاج والمانحين في الخارج وأهمهم شركة still moving لأصحابها بيير مناحم وجولييت ليبوتري وهي بالمناسبة أحد أعضاء لجنة الاختيار في مهرجان كان! وهو ما يمكن أن نقول عنه بضمير مستريح " تضارب مصالح ".  

 

لا أعتقد يوجد إنتاج مشترك دون شروط ضمنية وأهمها تقديم صورة نمطية عن المجتمعات العربية ومشاكل الفقر واضطهاد المرأة والأقليات! 

 
وكلنا يذكر عاصفة الاتهامات ضد "كان" بأنه تم تسييسه بعد منح فيلم مايكل مور السعفة الذهبية عن فهرنهيت 9_11.

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