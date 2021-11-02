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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

شيركو حبيب
شيركو حبيب

قيمة قرار الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ في أنه جاء بعد خطوات حقيقية في تحقيق الأمن، وتقوية مؤسسات الدولة المصرية، خلال نحو سبع سنوات مضت حكم فيها مصر منتخبا من شعبها مرتين بإرادة حرة وبعد ثورة أطاحت بتنظيم أراد اختطاف الدولة إلى طريق الجماعة، ونفذت جرائم واسعة بحق المصريين بعد أن أسقطوها، وبحق مؤسسات دولة حاكمت قادتهم.

 

فى ضوء ذلك، يمكن أن نعرف خبرة هذا القائد الذي لا نتوقع أن يعيش المصريون إلا في أمن وأمان في ظل حكمه، وداخل بلد يحميها الله ويحرسها جيشها وشعبها، ولنردد " ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" ونحن جميعا مطمئنون لإرادة الله تجاه مصر قيادة وشعبا.

 

أقول كلماتي هذه وأنا صحفي وباحث عراقي كردي سافرت بلدان عدة وتابعت حالة الأمن وما تقترن به من تشريعات لازمة، ولو فكرت في ذكر مقاربات ومقارنات بين حقب وأزمة حكم، لوجدنا مثلا أن قادة كثيرين جعلوا سنوات وعقود حكمهم كلها طواريء، بالقانون وفرض الحالة معا، لكنهم لم يحققوا الأمن لأوطانهم.

 

في العام 1958 ظهرت جمهورية العراق وفي العام 1968 جاء حزب البعث للحكم للمرة الثانية، وفي ظل وجود صدام حسين عاش العراق حتى العام 2003 تحت حكم الطواريء داخليا، وفي الوقت ذاته دخل العراق في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، مع إيران ثم احتلال الكويت، وبعدهما حصار 13 سنة حتى سقوط النظام في 9 أبريل 2003 .

 

عقود لم يتحقق فيها الأمن، وبالتالي غابت أسباب التنمية الاقتصادية والتطور المجتمعي والصعود للدولة كقوة إقليمية وقدرة على خلق مناخ استثمار محلي وأجنبي حقيقي، وخلق تعاون مع أقرب الدول سياسيا وحضاريا، وفي ذلك تنجح مصر كما نرصد خلال سنوات حكم الرئيس السيسي.

 

أعرف جيدا أن مسارا للتنمية لا يرسم إلا بتصحيح المسار والتعلم من أخطاء الماضي وإتخاذ القرارات الصائبة للمستقبل، وهكذا تسير مصر، واجه جيشها الإرهاب وتحمل شعبها مع رئيسها عبء الإصلاح، وقد كانت ولا تزال داعمة لكل من حولها، ولا يغيب دورها في قضايا محيطها الإقليمي، قس على ذلك تعاونها مع العراق والأردن على كافة المستويات كمثال.

 

ذقنا في العراق مرارة الإرهاب وجماعات العنف المتأسلمة، وقدمنا الشهداء من كافة المكونات، وفي كردستان قاد الزعيم مسعود بارزاني البيشمركة في مواجهة داعش الارهابي وكانت دماء الشهداء عنوانا لتضحيات تشبه ما قدمه رجال مصر البواسل في مواجهة قوى الإرهاب دفاعا عن الديمقراطية و العالم وأمنه.

 

من واقع علمنا ومعايشتنا لما تحياه مصر ويحياه العراق، نقدر قيمة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وندرك ما أنجزه والجيش المصري والشرطة المصرية في خدمة الوطن والمنطقة أيضا، ونتوقع أن تكون المرحلة المقبلة من تاريخ مصر عامرة بالحصاد والتطور، في ظل منظومة أمن تحمي سيادة الوطن والشعب، ومؤسسات ترعى طموحه وتطلعاته وتحقق أهدافه وتصون حقوقه.

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