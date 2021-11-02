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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

هدى عامر
هدى عامر

إعجاز .. تفاؤل .. دقة ، كلمات تعبر ولو بجزء بسيط عن تجربتي في معرض إكسبو 2020 دبي المقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» حيث تأتي الشعوب من كل أنحاء العالم للتواصل من خلال هذا المعرض العالمي.

كانت زيارتي لاكسبو خيالية بمعنى الكلمة، حيث زرت أكثر من 50 دولة ، تخيل معي أن تسافر من دولة لأخرى  وتنسجم فيها  بدءًا من تاريخها وتراثها وثقافتها وصولا إلى حداثتها وتطورها وعبقريتها ،علميًا و تكنولوجيا، وتأخذ من كل دولة ختما تذكاريًا ، كل هذا و من دون  طائرة  ولا أي تذكرة!

 وأنت في مكان واحد  مليء بتجارب ثقافية غامرة واكتشاف ما يتفرد به كل بلد في مئات الأجنحة، هو في الحقيقة تصور أشبه بالخيال  وأقرب الى الإعجاز .

أي إعجاز ذاك الذي يربط بين التاريخ والحداثة ربطًا  دقيقا من دون أي خلل أو حتى كلل ! فأول ما قمت به خلال زيارتي الأولى  في إكسبو هو حصولي على جواز سفر إكسبو للتحليق  بين جناحاتها والحصول على أختامها في عالم ديناميكي ومتغير بسرعة فائقة ، فيصحو أهل الإمارات ومقيموها كل صباح على اختراع جديد، أو نمط مختلف، في عدد كبير من المجالات، وغدَا التغيير والتأقلم مع كلّ ما هو جديد روتين حياة.

ثم اتجهت سريعا إلى جناح  دولة البرازيل الذي يعيد تشكيل حوض الأمازون، واستمتعت  بالمناظر والأصوات والروائح التي تتفرد بها المناطق الواقعة على ضفاف الأنهار في البرازيل.

ثم حلقت  إلى جناح دولة الامارات حيث يسرد الجناح الوطني قصة  الإمارات المتجذرة في منظومة قيمها وهي قيم الطموح والإنسانية، والأصالة والانفتاح، والتفاؤل والمرونة.

ثم إلى جناح أم الدنيا "مصر" حيث بتصميمه المبتكر الذي يبرز تاريخ و حضارة مصر الممتد لآلاف السنين مرورا بالتطور الهائل الذي حققته في العصر الحديث .

لعل أكثر ما أبهرني في المعرض هو جانب الإنجازات التقنية التي لا تُعَد ولا تُحصى خلال الحدث، واكتشاف ابتكارات جذرية، كتسليط الضوء على قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء ومواكبة مستقبل الطيران التجاري في جناح طيران الإمارات على أرض الموقع. ناهيك عن الاحتفالات  التي لا مثيل لها كالأوبرا و العروض  الجماعية والاستعراضات والاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات. 

ثم أنهيت مطافي بساحة "طعام الشعوب" التي تستعرض طرق العيش وأصناف الطعام العالمية من كل حدب وصوب والتعرف على عادات الطعام لكافة شعوب الأرض.

لقد كانت هذه الزيارة لإكسبو دبي فرصة استثنائية لاستكشاف الإنجازات الماضية والحالية من خلال جولة رقمية وتجربة ثلاثية الأبعاد للسفر عبر آلة الزمن إلى تاريخ العالم ، لقد كنت في أكبر حدث عالمي أو يمكن أن أقول في أكبر تجمع ثقافي في العالم.. وقريبا سأكرر التجربة .

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