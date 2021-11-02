ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ومغشوشة في حملة بالغريية

تمكنت مديرية التموين بالغربية ، اليوم الثلاثاء، من ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع للأعلاف الحيوانية بمركز قطور ، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.



كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالإشتراك مع إدارة تموين قطور، من ضبط، طن ونصف " أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، بحوزة مالك مصنع بقرية دماط مركز قطور لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة.