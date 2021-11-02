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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ومغشوشة في حملة بالغريية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية ، اليوم الثلاثاء، من ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع للأعلاف الحيوانية بمركز قطور ، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

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كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى  تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالإشتراك مع إدارة تموين قطور، من ضبط، طن ونصف " أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، بحوزة مالك مصنع بقرية دماط مركز قطور لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

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وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة.

ضبط أعلاف طن ونصف اعلاف حيوانية عدم صلاحية الاستهلاك مواطنين

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