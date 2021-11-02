لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 170 موظفا للتحقيق في البحيرة

محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة ١٧٠ موظف للتحقيق في البحيرة

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات أسفرت عن الآتي :-

- إحالة ١٠٧ من العاملين من أطباء وأطقم وفنيين وإداريين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.

- إحالة ٥٨ من العاملين بالوحدات والإدارات الصحية والمستشفى المركزي للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني أبو حمص.

- إحالة ٥ من العاملين بمدارس الربدان بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.