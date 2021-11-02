عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات أممية من خطورة التغيرات المناخية على الأطفال

صدى البلد

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسيف، من خطورة التأثيرات المناخية على الأطفال، مشيرة إلى أن حوالي 99 % من 2.2 مليار طفل في العالم معرضون لخطر بيئي واحد على الأقل بما في ذلك موجات الحر والأعاصير والفيضانات والجفاف والأمراض المنقولة بالنواقل وتلوث الهواء والتسمم بالرصاص.


وأضافت المنظمة على لسان المسؤول المعني بالمناخ والطاقة والبيئة جوتام ناراسيمهان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف، أن ما يقرب من مليار طفل يعيشون في بلدان معرضة بشدة لخطر كبير من مخاطر تغير المناخ، حيث يواجه هؤلاء الأطفال صدمات مناخية متعددة ومضاعفة تهدد صحتهم وتعليمهم وبقائهم على قيد الحياة.
 

وقال مسؤول يونيسيف إن تحليلا للمنظمة أظهر أن حوالي ثلثي خطط المناخ للبلدان لا تلبي احتياجات وأولويات الأطفال، مشيرا إلى أن البلدان تقول الأشياء الصحيحة بشأن التفكير في الأطفال وإدماجهم ولكن خططهم المناخية تترك وعودهم فارغة.
 

وأكد أن يونيسيف ناشدت الحكومات اتخاذ ثلاثة إجراءات وذلك للاستجابة لأزمة المناخ مع وضع الأطفال في صميم جميع القرارات أولها زيادة الاستثمار في التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، مشيرا إلى أن الأطفال في المجتمعات التي ساهمت بأقل قدر في الانبعاثات العالمية سيواجهون أكبر تأثيرات تغير المناخ وذلك في الوقت الذي ستكون هذه المجتمعات هي التي ستشهد أكبر نمو في عدد الأطفال في العقود القادمة.
 

وحذر ناراسيمهان من أن التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيأتى بعد فوات الأوان بالنسبة لهؤلاء الأطفال، خاصة وأن تخفيضات الانبعاثات ستستغرق عقودا حتى يكون لها تأثير على التأثيرات المناخية.
 

وحثت المنظمة البلدان المتقدمة على تجاوز وعدها لعام 2009 بتعبئة 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ في ضوء الأدلة على أن هذه المبالغ غير كافية لمعالجة حجم الآثار المناخية، وقال مسؤول يونيسيف إن على القادة المجتمعين في قمة المناخ حاليا في جلاسجو استخدام المناقشات المتبقية لتحويل الأفعال إلى أقوال وذلك في إنشاء مجتمعات أكثر أمانا للأطفال المتأثرين الآن والاتفاق على مسار للمضي قدما لمنع أسوأ آثار تغير المناخ على الأشخاص في كل مكان.

ترشيحاتنا

برشلونة وريال مدريد خارج الصورة.. "كورونا" تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أول رد من موسيماني على ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

النشرة الدينية.. هل نزول المني بعد الاغتسال يتطلب إعادته.. وهل تسقط صلاة المريض.. وشروط جمع وقصر الصلاة.. و دعاء للأم مستجاب

هل ترث المطلقة من زوجها المتوفي ؟ .. الإفتاء تذكر حالة واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

في العناية المركزة.. قلوب المحبين تدعو لـ سهير البابلي | ما تفاصيل حالتها الصحية؟

فيديو

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

هاني شنودة: الراب يناقش قضايا هامة وأرجو منهم عدم استخدام ألفاظ خادشة .. فيديو

فيديو جراف.. مختل يذبح شخصا في عز النهار بالإسماعيلية.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ