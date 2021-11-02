إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

نفى مصدر حكومي مطلع ما تردد من أنباء حول تولي اللواء عاطف إمام أستاذ جراحة التجميل والحروق ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي للسكك الحديدية، حقيبة الصحة خلفا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأكد المصدر أن اللواء عاطف عاطف إمام يتواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مؤتمر علمي، مؤكدا أنه لم يتم التواصل معه لتولي حقيبة وزارة الصحة.

اللواء عاطف إمام ينفي

من جانبه أكد اللواء إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن توليه حقيبة الصحة الداخلية شرف عظيم وأنه تحت أمر مصر الغالية في أي موقع ولكن لم يتصل به أحد نهائيا في هذا الصدد.

يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن تولي إمام منصب وزير الصحة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلفا للدكتورة هالة زايد والتي تقدمت بطلب إجازة مرضية الأسبوع الماضي.





جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢١ بتولي الدكتور خالـد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القيام بأعمال وزارة الصحة بالإضافة إلى عمله، لحين شفاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

جاء القرار بناء على طلب الإجازة المرضية المقدم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يأتى القرار بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وباختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.