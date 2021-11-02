عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: 17 مليون جنيه لتمويل 520 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

صدى البلد

أعلن إيهاب حجازى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية عن تنظيم دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقرى مركزى أشمون والشهداء ضمن "حياة كريمة" للتعريف بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات وأنشطة متنوعة يمكن تنفيذها وكيفية حصولهن على التمويل المناسب ، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة تحت عنوان " سيدات الأعمال يمضين قدما" لتأهيلهن وتطوير قدراتهن.


وأكد  مدير فرع جهاز تنمية المشروعات عن تنظيم سلسلة دورات تدريبية لريادة الأعمال لعدد من طلبة الجامعات بمركزى المبادرة الرئاسية تحت عنوان " إبدأ مشروعك" ، بهدف تعريف المتدربين على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة لتنفيذ المشروع وإعداد دراسة الجدوى و دراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية، موضحاً أن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات بكافة القطاعات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 بلغ (520) مشروع لتوفير (1023) فرصة عمل لأبناء المركزين بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه ، فضلا عن قيام الجهاز بإصدار (60) ترخيص مؤقت لمشروعات جديدة وتوفيق أوضاع (19) مشروعاً ، و إصدار (170) شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المشروع القومى لحياة كريمة .


وفى مجال الخدمات غير المالية، تم تنظيم عدداً من ورش العمل والمؤتمرات للتعريف بالجهاز والخدمات التى تقدم من خلاله والتعرف على المزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 . 

و أكد "حجازى" على أن جهاز المشروعات يستقبل كافة المواطنين من أبناء المحافظة الراغبين في الإستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء فى مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.

محافظة المنوفية اخبار المحافظات تنمية المشروعات المنوفية تمويل دورات تدريبية

ترشيحاتنا

برشلونة وريال مدريد خارج الصورة.. "كورونا" تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أول رد من موسيماني على ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

النشرة الدينية.. هل نزول المني بعد الاغتسال يتطلب إعادته.. وهل تسقط صلاة المريض.. وشروط جمع وقصر الصلاة.. و دعاء للأم مستجاب

هل ترث المطلقة من زوجها المتوفي ؟ .. الإفتاء تذكر حالة واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

في العناية المركزة.. قلوب المحبين تدعو لـ سهير البابلي | ما تفاصيل حالتها الصحية؟

فيديو

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

هاني شنودة: الراب يناقش قضايا هامة وأرجو منهم عدم استخدام ألفاظ خادشة .. فيديو

فيديو جراف.. مختل يذبح شخصا في عز النهار بالإسماعيلية.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ