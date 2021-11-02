المنوفية: 17 مليون جنيه لتمويل 520 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن إيهاب حجازى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية عن تنظيم دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقرى مركزى أشمون والشهداء ضمن "حياة كريمة" للتعريف بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات وأنشطة متنوعة يمكن تنفيذها وكيفية حصولهن على التمويل المناسب ، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة تحت عنوان " سيدات الأعمال يمضين قدما" لتأهيلهن وتطوير قدراتهن.



وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات عن تنظيم سلسلة دورات تدريبية لريادة الأعمال لعدد من طلبة الجامعات بمركزى المبادرة الرئاسية تحت عنوان " إبدأ مشروعك" ، بهدف تعريف المتدربين على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة لتنفيذ المشروع وإعداد دراسة الجدوى و دراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية، موضحاً أن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات بكافة القطاعات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 بلغ (520) مشروع لتوفير (1023) فرصة عمل لأبناء المركزين بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه ، فضلا عن قيام الجهاز بإصدار (60) ترخيص مؤقت لمشروعات جديدة وتوفيق أوضاع (19) مشروعاً ، و إصدار (170) شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المشروع القومى لحياة كريمة .



وفى مجال الخدمات غير المالية، تم تنظيم عدداً من ورش العمل والمؤتمرات للتعريف بالجهاز والخدمات التى تقدم من خلاله والتعرف على المزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 .

و أكد "حجازى" على أن جهاز المشروعات يستقبل كافة المواطنين من أبناء المحافظة الراغبين في الإستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء فى مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.