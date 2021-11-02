كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

نسمة كانت هى اسما وواقعا وطبعا وطبيعة، وحيدة ابويها على خمسة ذكور، فحظيت بكل الاهتمام والحب والدلال زاده كونها ولدت كفيفة ولم ينفع العلم الحديث فى شفائها واحتار الأطباء فى حالتها وحزنت أمها كثيرا عليها وبكتها دما ولكونها اخر العنقود فقد تشارك كل اخوتها مع ابويها فى حملها والاهتمام بها.

كبرت نسمه وازداد تعلق الكل بها وخاصة ابيها فقد اصبح لا شاغل له ولا شغل الا العمل على ارضاءها واسعادها بأية الطرق وبكل الوسائل.

نسمة كانت ذكية لماحة مما فتح لها أبواب التفوق الدراسي فقد ادخلها ابيها مدارس دولية واصبح معها كما يسمونه (بشادو تتشر ) رفض ابيها إدخالها مدارس للمكفوفين وانفق عليها كل ما يملك من اجل ان تتعلم تعليما عاليا كأخوتها الخمسة الذين اصبحوا أطباء ومهندسين ودبلوماسيين وابيها يريدها ان لم تكن افضل منهم فلتكن مثلهم .

فى الجامعة وهن الاب ولم يستطع مرافقتها كما كان دوما من الحضانة وحتى انتهاء التعليم الثانوى ، ايقنت نسمة حال ابيها فأرادت ان تهون عليه فأخبرته متدللة بأن اصدقاءها يعيبون عليها اصطحاب ابيها معها ويصفونها بالطفلة وهى تريد ان تثبت لهم انك تأتى معها حبا وخوفا وانها هى من تطلب منه ذلك ومن الغد ستأتي بمفردها لتثبت لهم سوء وخبث ما يرمون اليه. سألها ابيها عن الدروس والمحاضرات فأكدت له انها ستسجلها كما ان الأساتذة سيمتحنونها فى كل المواد شفويا والمواد العملية بطريقة برايل التى تعلمتها فى صغرها.

فى العام الثالث من دراستها فى كلية الالسن قسم إسباني توفى ابيها منتزعا بوفاته قلبها من بين ضلوعها حافرا فى جوانب عمرها كل معانى الحب والتفانى فى اسعادها. اشهر قليلة وتلحق أمها بأبيها فى دار الخلد وتصبح نسمة يتيمة ولطيمة وحيدة فى شقة من شقق الأوقاف القديمة بعدما تركها كل اخوتها واحدا تلو الاخر بين سفر وهجرة وزواج ، كل اخوتها عرضوا عليها بإلحاح السفر اليه بل ان احدهم ارسل اليها الفيزا والتذكرة وعقد للسكن فى البلد التى يعيش فيها كى تنعم بخصوصيتها وحريتها ، رفضت كل دعواتهم وطمأنتهم انها ستكون بخير ، طمأنتها لاخوتها كانت كما يقال من وراء قلبها فهى خائفة من الوحدة يعتصرها الحزن على فقدان رمانة ميزان حياتها ابويها الكريمين ، ولكنها تتحدى نفسها كى تفرض عليها كما علمها ابيها رحمه الله التأقلم مع ظروفها وقهرها بالثبات والصبر والقوة .

انهت دراستها والتحقت بالوظيفة بحكم قوانين الدولة بالحاق ما نسبته خمسة فى المئة ممن يصنفون بمتحدى الإعاقة فى الجهات الحكومية عملها كان مترجمة فورية فى احدى مكاتب الخارجية ، لاقت قبولا ونجاحا فى عملها جعل الكل متغاضيا عن كونها كفيفة بل ان الكثيرين منهم كان يفاجئ بذلك .

وفى يوم التقت به مسئول فى دولة اوربية يسأل عن حقيبة قادمة من بلاده وتم ترجمتها لعدد من اللغات ويود ترجمتها الى الاسبانية وقيل له ان نسمة أستاذة فى هذه اللغة . لم ينته لقائهما بنهاية الترجمة بل امتد لأيام وشهور وتعلقت به وهو أيضا وطلب منها الزواج وردت عليه بالانتظار لأخذ رأى اخوتها واعمامها واخوالها وكل أهلها فهي خائفة وتريد ان تشرك الكل معها فى هذا الخوف ربما ليتحملوا معها مسؤلية اتخاذ هذا القرار .

الكل أشاد به واثنى عليه أخلاقيا وحينما تطلب منهم وصفه كانوا يغيرون السؤال ويماطلون فى الإجابة . تزوجته فى حفل اسرى حضره اخوتها الخمسة تاركين عملهم وسفرهم من اجلها ، تزوجته فى شقة ابويها بناء على طلبها لأنها معتادة عليها بكل ما فيها من أساس وذكريات ولكن زوجها اصر على ما يوازى ثمن شقة للزوجية فى حسابها فى البنك مما علا من رصيده لديها ولدى اخوتها وأهلها اجمعين .

سنة مضت معه وهى لا تشعر به ولا توجد اية مشاعر تجاهه على خلاف ما شعرت به سابقا من تعلق به ، لم تدرى تفسير ذلك وفسره طبيبها النفسي الذى ذهبت اليه بحجة الاسترشاد النفسي للزواج وكان يأتي معها زوجها وينتظرها لحين الانتهاء من الجلسة وفى بعض الجلسات كان يطلب منه الطبيب الانضمام للجلسة النفسية لسؤاله فى بعض الأشياء .

فى واحدة من الجلسات سألت طبيبها وهى تبكى هل علاقتي البصرية امتدت الى قلبي ومشاعري فأصبحت معاقة عاطفيا ؟ فأحابها بالنفي ،وقال لها سأدلك على سبب هذا الشعور ، كل من سألتيهم عن شكل زوجك بم يجيبوكى فكونتى فى عقلك الباطن من اسألتهم صورة دميمة لزوجك جعلكى رافضة حبه وعليكى ان تعالجى نفسك بنفسك وتحبيه على ما هو عليه او تتركيه حتى لا تستمرى فى بناء جبل من الإعاقة العاطفية .