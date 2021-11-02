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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشكيل لجنة مصغرة من النواب والحكومة لضبط مشروع قانون الجوائح الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تشكيل لجنة مصغرة من لجان الصحة وهيئة مكتب الدستورية والتشريعية وتتعاون فيها الحكومة، لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.


وقال النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: هذه اللجنة ستبدأ عملها بعد غد الخميس، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد، بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافى العوار الدستوري.


واستطرد الدكتور أشرف حاتم قائلا: هذا القانون من القوانين الهامة والذى يجب صدوره في القريب العاجل، لاسيما بعد القرار التاريخي للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارئ.


وقالت الدكتورة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والاثار، إن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا، مردفة: جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء  ساعدت في عودة السياحة تدريجيا.
فيما طالب أسامة عباس ممثل وزارة السياحة بالتوسع في القانون ويكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة أي وباء، كما اقترح  إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضا. 


وأضاف أنه يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء ان يتم عزل المحافظات النظيفة ووضع سياسة صارمة للتحرك المواطنين في حالة تفشي الوباء.

قانون مجلس النواب السياحة وزير السياحة الحكومة كورونا

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