شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أدت "الدوامة" عميقة ظهرت في البحر بأحد المناطق نائية من أسكتلندا إلى مخاوف شديدة وتكهنات عديدة حول ماهيتها.

قام فني الطائرات بدون طيار «بول يونج» بتصوير المياه الهائجة عند شاطئ ليندالفوت في اسكتلندا، حيث ظهرت الأمواج والرغوة تشكل مسارًا لدوامة عميقة طوليا.

يقول بول من جيرفان بجنوب أيرشاير في أسكتلندا "لقد بدت وكأنها دوامة عميقة، فقمت بنشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كان أي شخص يعرف ما هي".

كان لدى الناس الكثير من التكهنات الغريبة بدءًا من موسم تزاوج الرنجة إلى الصرف الصحي، والأنابيب المتفجرة إلى تسرب الميثان إلى القنابل المحتمل وجودها في البحر.

هناك الكثير من القنابل بالفعل في تلك المنطقة لكن لا أعتقد أن السبب هو ذلك لأنني شاهدت لمدة ساعة تقريبًا وإذا كانت قنبلة لكان انفجارًا هائلاً وسريعًا.

وتعليقا على الأمر غردت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية بأن هذه الظاهرة ناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تختلط بمياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها في البحر، مما ينشأ عنه مثل تلك الدوامة.

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