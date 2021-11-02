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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. هل نزول المني بعد الاغتسال يتطلب إعادته.. وهل تسقط صلاة المريض.. وشروط جمع وقصر الصلاة.. و دعاء للأم مستجاب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال الكثر من المواطنين  في القسم الديني، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


هل نزول المني بعد الاغتسال من الجنابة يوجب الغسل مرة أخرى

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل نزول المني بعد الاغتسال من الجنابة يوجب الغسل مرة أخرى ” ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بار الإفتاء المصرية أن هذا ...للتفاصيل اضغط هنا

 

هل تسقط الصلاة عن المريض 

 قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المريض طريح الفراش العاجز لا تسقط عنه الصلاة ، لافتًا إلى أنه إذا عجز عن الحركة تمامًا؛ فإنه يمكن.... التفاصيل اضغط هنا

 

شروط  جمع وقصر الصلاة في السفر 

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: “ما شروط جمع وقصر الصلاة في السفر؟”.

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط جمع وقصر الصلاة في السفر: أولا أن تبعد المسافة التى يسافر إليها حوالى..... للتفاصيل اضغط هنا

 

كيف نتعامل مع السهو المستمر فى الصلاة؟

 سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هذه الحالة نسميها الوسوسة ولا يلتفت إليها.

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا شك الموسوس أو المبتلى بالوسوسة فى عدد الركعات.... 

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طريقة تكفير الذنب وحكم دفع الكفارة مالا

يقع البعض في حيرة كبيرة؛ بسبب تسرعهم في النذر، ويفاجئون بعد ذلك أنهم غير قادرين على الوفاء بالنذر، فيبحثون عن طريقة تكفير النذر، لعدم قدرتهم على تنفيذ ما قطعوه من وعد بالنذر وللحديث عن طريقة تكفير النذر، ينبغي أن نعرف أن هناك أنواعا من النذر، تبقى في رقبة المؤمن إلى يوم القيامة، إذا كان قادرا على الأداء، أما إذا لم يقدر.... التفاصيل اضغط هنا

 


دعاء للأم مستجاب 

الأم لا يعوضها شيء مهما كانت قيمته ، ومهما فعلت لها لن توفي جزء مما فعلته لك ، وأبسط ما تقدمه لأمك هو الدعاء لها في كل سجود وركوع وقدر ما تستطيع ، هذا الى جانب برها وطاعتها ، ودعاء للأم مستجاب.... التفاصيل اضغط هنا


 

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