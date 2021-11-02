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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أعراض احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.. عادات خاطئة في الإفطار تدمر مناعة الجسم

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

تؤثر على الرحم.. أضرار ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي

تلجأ بعض الفتيات إلى ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والتي تزيد من الاناقة والشياكة لدى النساء، ولكن لا تعلم الكثير منهن الأضرار الصحية التي تصيبها عند ارتداء الحذاء ذات الكعب العالي؛ لذا قدم موقع "bright side" أضرار ارتداء الحذاء ذات الكعب العالي.

 

عدوى شديدة .. تجنب أسباب السعال الديكي عند الأطفال

السعال الديكي، هو عدوى شديدة في الجهاز التنفسي العلوي تسببها بكتيريا بورديتيلا السعال الديكي ،ينتشر من شخص مصاب للآخرين عن طريق القطرات المحمولة جواً، بشكل عام ، يمكن أن يصاب الأشخاص عبر الأعمار بالسعال الديكي ، ولكنه أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار.

 

أعراض السعال الديكي على طفلك .. راقبيها

تظهر أعراض السعال الديكي عادة في غضون خمسة إلى عشرة أيام من الإصابة ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد لا تظهر الأعراض لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، كلما ظهرت الأعراض ، فإنها تمر على ثلاث مراحل  .

 

10 أطعمة تعزز جهاز المناعة في فصل الشتاء

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بحالة غذائية جيدة والذين لديهم الكميات الموصى بها من العناصر الغذائية في وجباتهم الغذائية يبدون أفضل حالًا فيما يتعلق بمقاومة الالتهابات الفيروسية ، والتعافي بشكل أسرع، والمعاناة من مرض أقل خطورة، فما هي أهم الفيتامينات والأطعمة التي تعزز جهاز المناعة في فصل الشتاء .

 

الكشف عن أجسام نووية قادرة على تثبيط عمل بروتين فيروس كورونا

نشر فريق دولي من الباحثين بقيادة العميد المساعد للبحوث وبرامج الدراسات العليا في قسم العلوم بجامعة نيويورك أبوظبي، رئيس برنامج علم الأحياء والأستاذ المشارك في علم الأحياء بيرجورجيو بيرسيبال، وأستاذ الكيمياء الزائر جينارو إسبوزيتو، بحث جديد ،يوضح قدرة الأجسام النانوية ،أى الأجسام المضادة التى ترتبط بالمستضدات المسؤولة عن تحفيظ الاستجابات المناعية ،وذلك من أجل تثبيط تكاثر الفيروس «SARS-CoV-2».
 

بعد تحرك النواب.. ما أضرار السلايم على الأطفال؟

تعد لعبة السلايم من أشهر الألعاب التى يستخدمها الأطفال، وتستطيع بالفعل جذبهم أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مما دفع الأهل لتوفيرها للأطفال بشكل مستمر.

 

طفلك يعاني من انسداد الأنف.. طرق لمنع حدوث ذلك

يعد انسداد الأنف أمرًا طبيعيًا لدى الأطفال عند الإصابة بالأنفلونزا أو التهاب الأنف. على عكس ما يُعتقد ، فإن انسداد الأنف ليس بسبب المخاط الزائد الذي يسد الأنف ولكن بدلاً من ذلك بسبب التهاب الأوعية الدموية في الأنف، إليك أفضل الطرق لمنع انسداد الأنف عند الأطفال وفقا لما نشره موقع هيلثي. 
 

الأكثر شيوعا.. 10 مضاعفات أثناء الحمل

تشير مضاعفات الحمل إلى المشكلات الصحية للأم أو للجنين أثناء الحمل. قد تساهم الظروف الصحية الأساسية للمرأة قبل الحمل أيضًا في حدوث مضاعفات أثناء الحمل. يمكن اكتشاف العديد من المضاعفات في حالات الحمل ومعالجتها في الوقت المناسب من خلال تدابير الرعاية السابقة للولادة ، مثل الفحوصات المنتظمة بالموجات فوق الصوتية والتغذية الكافية للأم.

 

أنواع التهاب المفاصل عند المراهقين

إذا كان ابنك المراهق يعاني من تيبس وتورم ومفاصل مؤلمة مع فقدان الحركة لأكثر من ستة أسابيع متتالية ، فقد يكون التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب. 

 

احترس.. 5 عادات غذائية خاطئة تفعلها فى الإفطار تدمر الجسم

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يتناولها الإنسان على مدار اليوم فهى سر قوته ونشاطه ومنحه الطاقة اللازمة وضبط مستوى التركيز والانتباه والحفاظ على الجسم من الأمراض ، لكن هناك بعض العادات الخاطئة التى نرتكبها دون قصد عند تناول الإفطار تتسبب في تدمير الجسم.

 

في الوجه والرقبة والأكتاف.. اكتشف أعراض سرطان الرئة المبكرة

يعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان التي تصيب الإنسان ففي أغلب الأوقات لايتم اكتشافه إلا فى المراحل المتأخرة بسبب عدم معرفة أعراض مبكرة له.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الكعب العالي السعال الديكي جهاز المناعة فيروس كورونا السلايم انسداد الأنف الحمل ألتهاب المفاصل سرطان الرئة

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