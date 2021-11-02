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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق العشري يكشف عن رؤيته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

أكد طارق العشري المدير الفني السابق طلائع الجيش، أن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الجوله الثالثه للدوري المصري ستكون صعبة وممتعة.

وأضاف طارق العشري في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” أن الأهلي والزمالك منذ بداية الموسم يقدما أداء جيد وثابت خاصة مع ثبات التشكيل مشددا أن بداية الأهلي كانت رائعه أمام الإسماعيلي حيث تمكن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من إدارة المباراة بشكل جيد.

وتابع أن الدوري المصري لهذا الموسم مختلف تماما حيث أن جميع الفرق لديها نزعه هجومية رائعه مما أوجد غزاره تهديفيه عاليا وهو أمر لم يشهده الدوري المصري منذ فترة.

وأكمل أن جميع الفرق ترغب في تجميع اكبر عدد من النقاط في بدايه الموسم حدخاصة وأن القادم أصعب. 

 

 

الأهلى موسيمانى الزمالك الدوري المصري الاسماعيلي بيتسو موسيماني طلائع الجيش

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