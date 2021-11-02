برلماني: مصر تعيد استخدام 20 مليار مكعب من المياه ونحتاج لـ 120 أخرى

قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن خطة الدولة لتركيب 16.6 مليون عداد مياه مسبق الدفع تأتي في إطار جهود القيادة السياسية لترشيد استخدام المياه من أجل التمكن من حصول الفرد علي النسبة المقررة له من المياه العذبة.

وأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة بالطبع ستعمل على توفير المليارات من كميات المياه، علاوة على دورها في تصحيح السلوك الخاطئ للمواطن تجاه هذا المورد الأساسي الذي لا غنى عنه، معقبا: "لما المواطن يركب عداد زي ده هيتمكن من إيجاد استهلاك يناسب إمكانياته المادية".

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن الدولة في صدد متابعة خطة إعادة تدوير 20 مليار متر مكعب من المياه، مما يوضح إدارتها المثلى للموارد المائية، لافتا إلى أن تلبية احتياجاتنا المختلفة يتطلب توفير ما يقرب من 120 مليار متر مكعب.

ونوه النائب إلى أهمية توفير المياه بالنسبة لمجال الزراعة وري الأراضي من خلال تبني أجهزة تكنولوجية حديثة مهمتها قياس نسبة الرطوبة بالتربة، وأيضا نسبة ضخ المياه للري، لا سيما أن هناك محاصيل تحتاج لكميات عالية من المياه في زراعتها.

واختتم النائب حديثه قائلا: “بشكل عام خطوة جيدة من شأنها ترشيد استهلاك المياه، ما ينعكس بالإيجاب على المواطنين من جميع الجوانب”.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة.

وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه في مصر، للاتفاق على أن يكون في مكونها الداخلي الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذا التعامل مع جميع الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة، بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة فى كل خلاطات المياه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه، يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقاً للدراسات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بتوقيتات محددة لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى 2030، موضحاً أن الخطة تستهدف الوصول إلى 16.6 مليون عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2030، تتضمن 740 ألف عداد جديد تم تركيبها من عام 2020 حتى 30 يونيو 2021 إلى جانب 2.16 مليون عداد معطل من المستهدف إحلالها واستبدالها خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب تحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة بواقع 1.95 مليون عداد سنوياً، بإجمالي 13.7مليون عداد حتى 2030.