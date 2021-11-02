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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنطوان بيل: من الصعب أن يفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح

قلل الكاميروني أنطوان بيل، الحارس التاريخي لفريق المقاولون العرب، من احتمالية فوز محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “ البالون دور” هذا العام."

وقال بيل في تصريحات لشبكة “ESPN”:"لقد قدم صلاح موسمًا رائعًا ، لكنه فعل ذلك أيضًا الموسم الماضي ، ليس هناك شك في أن صلاح هو بوضوح من بين أفضل اللاعبين في العالم ، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية."

وأضاف:"عندما يتحدث الناس عن من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية ، فإنهم يسألون دائمًا ،" ماذا ربح؟ “ وعلينا تطبيق هذا على الجميع، لم يكن صلاح بطلاً لإنجلترا ، ولم يكن بطلاً لأفريقيا ، بينما فاز الآخرون بالألقاب ، لذلك يصعب للغاية القول إن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره.”

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف .

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