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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تدريبا يحاكي حربا مع إيران.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أطلقت إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تدريبا عسكريا مشتركا يحاكي حربا مع إيران، في وقت تحذر فيه طهران من أي تحرك عسكري ضدها وسط تصاعد التوترات على خلفية احتداد اللهجة الإسرائيلية حيال التقدم في النشاط النووي الإيراني.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان عبر تويتر، يوم أمس، رست حاملة طائرات عمودية أمريكية في ميناء إيلات مع مئات الجنود من قوات الإنقاذ الأمامية وقوات المارينز التابعة للقيادة المركزية الأمريكية"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحسب التغريدة، يقود التمرين السلاح البري، وهو جزء من التعاون الوثيق بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة المركزية.

وتشارك القوات في تدريب مشترك متعدد الأذرع لمدة أسبوعين، تمارس خلاله قوات وحدة مكافحة الإرهاب وقوات الكوماندوز وقوات التعرض للاعتداء أساليب قتالية مفتوحة وحضرية. 

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الوحدة الخاصة من مشاة البحرية الأمريكية بدأت اليوم إجراء تدريبات في إسرائيل قبل نشرها في الخليج العربي استعدادا لمواجهة محتملة مع إيران.

وبينت أن هذه قوة تدخل لسيناريوهات معقدة تتدرب حاليًا إلى جانب وحدات كوماندوز إسرائيلية، ويفترض أن توفر حلاً للوضع الذي سيحاول فيه الإيرانيون الاستيلاء على قنصلية أمريكية أو سفينة تبحر في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد الماضي، إن إسرائيل تخوض حربا بادرة مع إيران، مؤكدا أنه سيتم فعل كل ما يلزم لتحييد تهديداتها.

وتسعى إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة بالتخلي عن المفاوضات مع إيران لاستعادة الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، وتفعيل نظام العقوبات على طهران، لكن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترى أن التفاوض مع إيران هو أفضل طريقة لحل المشاكل المتعلقة بالبرنامج النووي.
 

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