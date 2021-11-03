غرفة أبوظبي تبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع بولندا

بحث سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع سعادة يعقوب سلاويك، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بولندا لدى الدولة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين أبوظبي وبولندا، وتعزيز وتفعيل التعاون المشترك في مجالات وقطاعات اقتصادية رئيسية ومستقبلية.

جاء ذلك خلال زيارة القائم بالأعمال البولندي والوفد الدبلوماسي المرافق له مقر الغرفة ، بحضور عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام غرفة أبوظبي.

وتناول الجانبان خلال اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية الحالية، وآفاق الشراكات المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وبولندا ، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

و أكد مدير عام غرفة أبوظبي بالوفد الزائر أهمية الزيارة في توثيق روابط الصداقة والتعاون مع بولندا في مختلف المجالات الاقتصادية، وإقامة علاقات اقتصادية راسخة تدعم تدفق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك.

ودعا الوفد البولندي إلى تنظيم لقاءات مستقبلية بين رجال الأعمال والمستثمرين في بولندا وأبوظبي، للتعرف عن كثب على مجتمع الأعمال واستكشاف الفرص المتميزة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في إمارة أبوظبي، باعتبارها بوابةً تجارية لأسواق المنطقة في الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وشرق آسيا.

من جانبه أشار سعادة يعقوب سلاويك إلى أن مجالات وفرص التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة، مؤكدا إهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري مع إمارة أبوظبي، بما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين.