أخبار التكنولوجيا|توثيق حساب مزيف لإيلون ماسك يديره محتال بيتكوين مصرى.. وشركة ياهو تغادر الصين نهائيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشفت تقارير أن تطبيق Facebook فيسبوك المملوك لشركة ميتا، فيسبوك سابقا، قام بتوثيق صفحة لشخص يدعى أنه رجل الأعمال وأغنى شخص في العالم حاليا، إيلون ماسك، ورغم أن الصفحة هي حساب لمعجبي إيلون إلا أن فيسبوك وثقها على أنها صفحة رسمية له.



أعلنت شركة ياهو Yahoo مغادرتها بشكل نهائي من الصين، وأوقفت السماح بالوصول إلى خدماتها من البر الرئيسي للصين، وذلك بسبب القيود الصارمة التي تواجهها الشركة من قبل الحكومة الصينية.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قررت التضحية بأجهزة الآيباد iPad من أجل إنتاج أعداد وشحنات أكثر من هواتف آيفون iPhone 13 ، حيث قررت الشركة تقليص إنتاج آيباد لدرجة كبيرة بسبب الأزمة الكبيرة المتمثلة في النقص الهائل للرقائق وأشباه الموصلات.



كشفت تسريبات جديدة مواصفات هاتف POCO M4 Pro 5G المتميز والذى سيصدر قريبا من شركة POCO وهى علامة من العلامات المملوكة لشركة شاومى الصينية، ومن المرجح أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأيام المقبلة.



حققت شركة شاومي الصينية مبيعات هائلة لسلسلة هواتفها Redmi Note 11 والتي تم تقديمها عبر العلامة التجارية ريدمى، حيث باعت الهواتف ما يزيد على نصف مليون جهاز في ساعة واحدة.