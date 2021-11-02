النفط يتخلى عن مكاسبه قبيل اجتماع أوبك+

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وتحولت للهبوط ليتراجع خام برنت القياسي العالمي إلى 84 دولارا للبرميل في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء قبيل تقارير أسبوعية بشأن الإمدادات الأميركية من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام، واجتماع تحالف أوبك+ يوم الخميس.

وعند الساعة 1415 بتوقيت جرينتش، كانت عقود برنت منخفضة 0.45%عند 84.33 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق أكثر من %1 إلى 83.76 دولار.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.40 %إلى 83.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق 83.02 دولار.

وكانت قد قفزت أسعار النفط أمس بعد توقعات بطلب قوي واعتقاد بأن مجموعة أوبك+ لكبار المنتجين لن تتعجل زيادة الإنتاج، وهو ما ساعد في ارتداد الأسواق عن خسائرها الأولية التي أثارها سحب نادر من احتياطيات الوقود في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.