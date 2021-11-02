عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سبب ارتفاع أسعار القمح الأمريكي لأعلى مستوى منذ 8 أعوام

صدى البلد

ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للقمح إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف العام اليوم الاثنين مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.

وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية.

 

وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم.

وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.

وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.

من ناحية أخرى، كانت قد سجلت أسعار القمح في بورصة يورونكست مكاسب أيضًا في وقت سابق من شهر أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 إذ ساعدت مخاوف مبكرة حيال محصول العام القادم في أمريكا الشمالية في تركيز الاهتمام على نقص محتمل في الإمدادات العالمية.

 

ارتفاع أسعار القمح الأميركي أسعار العقود الآجلة الأميركية للقمح صعود أسعار القمح بورصة شيكاغو التجارية أسعار القمح في بورصة يورونكست

ترشيحاتنا

هل قراءة سورة البقرة يوميا تبطل العين والسحر والحسد ؟ حصن نفسك في دقائق

الكويت.. قرار عاجل من وزير الدفاع بشأن تجنيد الفتيات في الجيش

فضحت فيسبوك.. المرأة الحديدية تطالب برحيل مارك زوكربيرغ عن الإدارة

وزير خارجية لبنان يكشف عن وساطة دولة عربية لحل الأزمة مع السعودية

صاحبة مبادرة تعدد الزوجات تعرض على زوجها عروسة فى عيد ميلاده.. شاهد

2.9مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء لـ10 دول خلال 9 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

قرار عاجل.. التصريح بدفن جثمان المجني عليه في واقعة الذبح بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين المواد الغذائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل عذبه بقسوة|فيديو

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

فيديو

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ