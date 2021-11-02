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أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ مشروعات بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض موقف  تنفيذ عدد من المشروعات ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبؤرة جذب كبرى للاستثمارات من كافة أنحاء العالم، في ظل ما تحظى به من موقع فريد مميز، ومزايا متعددة تجعلها قادرة على استقطاب مختلف الصناعات، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس يحيى زكي أن المنطقة الاقتصادية قامت باتخاذ خطوات تنفيذية لإقامة مجمعات صناعية متكاملة، بمنطقة شرق بورسعيد، بإعتبار إنشاء تلك المجمعات أحد أهداف استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 ـ 2050، لافتاً إلى أنه من المقترح إقامة مجمع لصناعة السيارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لرفع جاذبيتها للاستثمار، والاستفادة من المزايا والحوافز الممنوحة، مشيراً إلى أن اثنتين من الشركات العالمية في هذا المجال أبديا الرغبة والاستعداد للانضمام إلى المجمع.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المنطقة الاقتصادية تتبنى خطة استثمارية طموحة في زمن قياسي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها، وذلك في صورة استثمارات مباشرة، ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة شبكة مشروعات البنية التحتية.

واوضح أن الاستثمارات التي يتم ضخها تشمل مشروعات لتطوير ورفع كفاءة ميناءي العين السخنة والعريش، من خلال إنشاء 4 أحواض جديدة و 12 كم أرصفة وساحات لتداول البضائع وأنشطة التخزين وشبكة للطرق الداخلية بميناء السخنة، فضًلا عن استكمال حاجز الأمواج الشرقي بطول 250 م بميناء العريش وإنشاء أرصفة بحرية به بطول 1.2 م وغاطس بعمق 12 م، وأعمال التكريك.

وأضاف أن الاستثمارات تشمل مشروعات لتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، تتضمن تنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف، وإنشاء شبكة الطرق، وأعمال تحسين التربة، وإمداد منطقة شرق بورسعيد بالمياه، وأعمال شبكات الكهرباء، وإقامة 6 ساحات لتداول البضائع، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل استكمال تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة، واستكمال تطوير ورفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، ومشروعات متنوعة أخرى بالموانئ، من بينها ميكنة الخدمات الجمركية، ومشروعات لوجستية وخدمية.

واستعرض المهندس يحيى زكي موقف تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى بالمنطقة الاقتصادية، على رأسها مشروع إنشاء محطة تحلية مياه بالسخنة، وخطوات مشروع إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع تنفيذ محطة متعددة الأغراض. 

وأشار زكي إلى مقترح إنشاء مركز الهيدروجين الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، ليكون أول مركز عالمي لشحن وتموين السفن بطاقة الهيدروجين الأخضر وفق أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، وأيضاً مركز لتحويل المخلفات إلى طاقة للاستفادة القصوى من المخلفات بمحيط القناة على النحو الذي يساهم في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منطقة خضراء، ومنحها وضعاً مميزاً في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي. 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذه المشروعات في ظل اهتمام الدولة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس

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