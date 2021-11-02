أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي.. فيديو

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، مشيرًا إلى أن حالتها مستقرة، والتشخيص كان نوبة سكر، وفقا لما أعلنته أسرتها.



ونفى أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تكون سهير البابلي قد تعرض لأزمة قلبية أو أجرت جراحة قلب مفتوح.



وأكد اشرف زكي أن الفنانة سهير البابلي قيمة كبيرة وفنانة عظيمة، موضحًا أن أهلها يطلبون الدعاء لها، ويؤكدون تحسن صحتها يوما بعد يوم.



وحول حالته الصحية والشائعات التي حامت على حول فقدانه الذاكرة، أكد أنه تحسن وعاد لممارسة عمله.

