الأمم المتحدة تشيد بتنظيم مصر لاحتفالية اليوم العالمي للمدن .. فيديو

أشادت الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة، بتنظيم فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للمدن بالأقصر، قائلة : تنظيم ممتاز ".

وأضاف رانيا هداية في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" جميع المشاركين في فعاليات المؤتمر اشادوا بتنظيم مصر للمؤتمر اليوم العالمي للمدن ".

وتابعت رانيا هداية:" اليوم العالمي للمدن كان به جلسات نقاشية حول التغيرات المناخية"، مضيفة:" من الضروري تظافر الجهود من أجل مساعدة قيادات المدن للتعامل مع تحدي التغيرات المناخية ".

واكملت رانيا هداية :" لابد من التخطيط بشكل مناسب للمدن كي تكون قادرة على التعامل مع تحدي التغيرات المناخية بشكل فعال ".