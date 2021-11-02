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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الجالية المصرية بلندن: يجب ترجمة الإنجازات في عهد السيسي لكل اللغات

ميرفت خليل
ميرفت خليل

قالت ميرفت خليل، رئيس الجالية المصرية بلندن، إن الرئيس السيسي يبدي سعادته بلقاء المصريين في الخارج في أي بلد يزورها، لافتة إلى أن الرئيس يتوقف للترحيب بهم.


وأكدت “خليل”، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المواطنين قطعوا 10 ساعات بالباص من لندن في أجواء صعبة؛ للوصول لمقر الرئيس السيسي في جلاسكو للترحيب به، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يحصلون على إجازات عمل لتأدية الاستحقاقات الانتخابية أيضًا.


وأضافت أن الجالية المصرية قاموا بعمل رائع خلال استقبال الرئيس في هذه الزيارة، لافتة إلى أن وضع مصر السياسي وسط الدول العظمى بدأ الاعتراف به في إفريقيا والعالم؛ ومصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم؛ وأكبر دليل على مكانة مصر الحالية هو تنظيم مؤتمر المناخ العام المقبل في شرم الشيخ.


ولفتت ميرفت خليل إلى أن الجالية المصرية تقوم بتعريف الإنجازات المصرية في الدول الخارجية؛ حتى يعرف العالم ما يجري على أرض مصر حاليًا؛ مطالبة بتدوين الإنجازات المصرية في عهد الرئيس السيسي باللغة الإنجليزية على موقع جوجل؛ لسهولة الوصول إليها والتعريف بها.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ بجلاسجو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتوقف صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر إقامته لتبادل التحية مع المواطنين من الجالية المصرية في اسكتلندا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخاذ مصر خطوات جادة، لتنفيذ المشروعات الخضراء.

وأوضح السيسي خلال كلمته أمام قمة تغير المناخ أمس الاثنين أن مصر تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025، و100% بحلول 2030.

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