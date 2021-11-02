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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في موسمه الثاني

الشباب والرياضة تعلن نتائج منافسات اليوم الأول من دوري الوزارات

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج منافسات اليوم الأول من دوري الوزارات في موسمه الثاني ، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية) تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، بالمركز الأوليمبي بالمعادى، بمشاركة 900 مشارك ومشاركة من 27 وزارة، بالإضافة إلي ديوان عام مجلس الوزراء، حيث يتنافسون في ألعاب “خماسيات كرة القدم، تنس طاولة رجال-سيدات، ألعاب إلكترونية”.


شهدت مباريات المجموعة الأولى منافسات قوية ؛ حيث فازت وزارة الشباب والرياضة علي وزارة الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، وتغلب ديوان عام مجلس الوزراء علي وزارة البيئة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وفي المجموعة الثانية ،صعقت وزارة الكهرباء وزارة التنمية المحلية بستة أهداف مقابل هدف .


وفي المجموعة الثالثة، وبرباعية نظيفة تلقت وزارة الصحة هزيمة ثقيلة علي أيدي وزارة التجارة في مباراة قوية ،وفي المجموعة الرابعة وبأكبر نتيجة حتي الآن فازت وزارة وزارة الزراعة علي وزارة المجالس النيابية بتسعة أهداف مقابل هدف ، وشهدت مباراة وزارة الثقافة مع وزارة الإتصالات نتيجة سلبية بدون أهداف.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد أمس افتتاح النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية) بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة،خلال الفترة من (١-١٤) نوفمبر الجاري، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع فريق وزارة الشباب والرياضة بالمجموعة  الاولي بجانب فرق وزارات" الانتاج الحربي، البيئة، ديوان عام مجلس الوزراء"، وضمت المجموعة الثانية وزارات" التنمية المحلية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء"، وضمت المجموعة الثالثة وزارات " التجارة والصناعة، الصحة والسكان، السياحة والآثار"، فيما ضمت المجموعة الرابعة وزارات"الاتصالات، الزراعة، الثقافة، شئون المجالس النيابية".

بينما ضمت المجموعة الخامسة وزارات " التخطيط، الأوقاف، العدل، النقل"، وضمت المجموعة السادسة وزارات " الخارجية، التعليم العالي، الموارد المائية والري، التموين"، فيما ضمت المجموعة السابعة وزارات " الدفاع، التربية والتعليم، المالية"، بينما ضمت المجموعة الثامنة وزارات " القوي العاملة، الطيران المدني،  التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق".

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